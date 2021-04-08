Будет ездить и всем угрожать, – Кремль о спецпредставителе США по "Северному потоку-2"
В России отреагировали на возможность назначения американского спецпредставителя для борьбы с "Северным потоком-2". Глава российского МИД Сергей Лавров возмутился этим.
Источник:24 канал
Что заявили в Кремле
Министр иностранных дел России говорит, что у американских властей якобы развязались руки из-за выхода из Договора по открытому небу. Об этом сообщают запрещенные в Украине российские СМИ.
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Высвободившиеся сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток-2". Будет просто ездить и всем угрожать. Ну такая вот дипломатия новых санкционных инструментов,
– подчеркнул Лавров.
Он назвал подготовку новых американских санкций против газопровода "тупой линией США в отношении Москвы".
Лавров также подчеркнул, что Россия должна полагаться только на себя, потому что США и их партнеры – ненадежные союзники.
Главное о "Северном потоке-2"
- Россия строит свой газопровод для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. Из-за этого Киев рискует потерять немало денег, ведь сейчас Москва платит за использование нашей ГТС.
- Длительное время строительство было приостановлено из-за американских санкций. Однако впоследствии его все-таки восстановили. Россия планирует закончить работы к сентябрю 2021 года.
- В США подготовили уже новые пакеты санкции против "Северного потока-2". Сейчас их еще не одобрили.
- Кроме того, СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы планирует назначить специального представителя, который будет ответственен за международные переговоры по газопроводу. Конечная цель его работы якобы прекращение строительства.
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