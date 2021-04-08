В России отреагировали на возможность назначения американского спецпредставителя для борьбы с "Северным потоком-2". Глава российского МИД Сергей Лавров возмутился этим.

Что заявили в Кремле

Министр иностранных дел России говорит, что у американских властей якобы развязались руки из-за выхода из Договора по открытому небу. Об этом сообщают запрещенные в Украине российские СМИ.

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Высвободившиеся сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток-2". Будет просто ездить и всем угрожать. Ну такая вот дипломатия новых санкционных инструментов,

– подчеркнул Лавров.

Он назвал подготовку новых американских санкций против газопровода "тупой линией США в отношении Москвы".

Лавров также подчеркнул, что Россия должна полагаться только на себя, потому что США и их партнеры – ненадежные союзники.