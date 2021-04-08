У Росії відреагували на можливість призначення американського спецпредставника для боротьби з "Північним потоком-2". Глава російського МЗС Сергій Лавров обурився цим.

Що заявили у Кремлі

Міністр закордонних справ Росії каже, що в американської влади нібито розв'язалися руки через вихід з Договору щодо відкритого неба. Про це повідомляють заборонені в Україні російські ЗМІ.

До теми У США підготували 2 пакети санкцій щодо "Північного потоку-2"

Вивільнилися співробітники, призначають спеціального представника щодо припиненню проєкту газопроводу "Північний потік-2". Буде просто їздити і всім погрожувати. Ну така ось дипломатія нових санкційних інструментів,

– наголосив Лавров.

Він назвав підготовку нових американських санкцій проти газопроводу "тупою лінією США щодо Москви".

Лавров також наголосив, що Росія повинна покладатися лише на себе, бо США та їх партнери – ненадійні союзники.