Буде їздити і всім погрожувати, – Кремль про спецпредставника США щодо "Північного потоку-2"
У Росії відреагували на можливість призначення американського спецпредставника для боротьби з "Північним потоком-2". Глава російського МЗС Сергій Лавров обурився цим.
Джерело:24 канал
Що заявили у Кремлі
Міністр закордонних справ Росії каже, що в американської влади нібито розв'язалися руки через вихід з Договору щодо відкритого неба. Про це повідомляють заборонені в Україні російські ЗМІ.
До теми У США підготували 2 пакети санкцій щодо "Північного потоку-2"
Вивільнилися співробітники, призначають спеціального представника щодо припиненню проєкту газопроводу "Північний потік-2". Буде просто їздити і всім погрожувати. Ну така ось дипломатія нових санкційних інструментів,
– наголосив Лавров.
Він назвав підготовку нових американських санкцій проти газопроводу "тупою лінією США щодо Москви".
Лавров також наголосив, що Росія повинна покладатися лише на себе, бо США та їх партнери – ненадійні союзники.
Головне про "Північний потік-2"
- Росія будує свій газопровід для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Через це Київ ризикує втратити чимало грошей, адже зараз Москва платить за використання нашої ГТС.
- Тривалий час будівництво було призупинене через американські санкції. Однак згодом його таки відновили. Росія планує закінчити роботи до вересня 2021 року.
- У США підготували вже нові пакети санкції проти "Північного потоку-2". Наразі їх ще не схвалили.
- Крім того, ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден нібито планує призначити спеціального представника, який буде відповідальний за міжнародні переговори щодо газопроводу. Кінцева мета його роботи буцімто припинення будівництва.
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