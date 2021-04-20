Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що йде політична боротьба щодо "Північного потоку-2". За її словами, йдеться про розширення поля конфлікту щодо того, як далеко країна має зайти в питанні торгівлі з Росією.

На сесії ПАРЄ 20 квітня Англела Меркель заявила, що мир та безпека зараз вже не є чимось самими собою зрозумілими.

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Меркель про "Північний потік-2"

Англела Меркель відповіла на питання, чи не вважає вона, що на тлі подій в Україні та ситуації з Навальним та підтримки Німеччиною "Північного потоку-2" Євросоюзу слід мати єдиний підхід у відносинах з Росією.

"Я знаю, що є багато контроверсійних поглядів довкола "Північного потоку-2", зокрема знаю ставлення багатьох європейських країн. Але я хочу підкреслити те, що газ, який ще не йде по "Північному потоку-2", але йде по "Північному потоку-1", не є гіршим за газ, який йде через Україну, і газ, який йде через Туреччину з Росії", – сказала Меркель.

Вона додала, що Німеччина завжди виступала за те, щоб Україна залишалась транзитною країною газу в ЄС.

У мене склалося враження, що можливо в межах проєкту "Північний потік-2" мовиться про розширення поля конфлікту щодо того, як далеко ми повинні заходити в питаннях торгівлі з Росією, зокрема у питанні енергетики. У цьому контексті Німеччина виступила за будівництво "Північного потоку-2". Йде політична боротьба, бо багато інших бачать це питання по-іншому,

– сказала канцлерка.

Меркель зауважила, що ЄС проявляє "єдність" щодо відносин з Росією, запровадивши санкції у зв'язку з:

справою Навального;

незаконною анексією Криму;

підтримкою Росією бойовиків на Донбасі.

Коротко про будівництво "Північного потоку-2"