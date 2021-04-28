Президент Росії Володимир Путін триматиме важелі до кінця, щоб тиснути на будь-яку українську владу. Навіть якщо там з'явиться повністю проросійський політик – проблема не розв'яжеться.

Про це в ефірі програми "Що це було?" сказав колишній пресаташе посольства Грузії в Україні у 2005 – 2010 роках Бачо Корчилава. Також до ефіру долучився журналіст Сакен Аймурзаєв.

Попередній випуск Великоднє перемир'я на Донбасі: Кравчук сказав, що має стати сигналом для припинення вогню

Про Путіна і посередників

Сакен Аймурзаєв: Зі всіх європейських лідерів президент Росії Володимир Путін найбільше поважає та прислуховується до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона – точно посередниця.

Тобто людина, яка може йому зателефонувати у будь-який час і поговорити. Також Путін може говорити з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом, бо боїться його. Ледве не єдина його пристрасть – це розмови на рівних зі Сполученими Штатами Америки як з гідним суперником.

Папа Римський не зможе нічим переконати Путіна. У нього немає ніяких дивізій. Єдине, більшість говорить, що Путін його поважає, як і будь-яку людину, залучену до надприродної влади.

Путін би сам хотів володіти такою владою, але у нього її настільки немає.

Однак це теж його психологія. Він запізнювався більше, ніж на годину на зустріч і до Королеви Єлизавети, і до Папи Римського. Якщо він запізнюється до нього, то чи буде він його слухати – це теж питання.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Про "Північний потік-2"

Бачо Корчилава: Яка різниця, яке прізвище в голови тої чи іншої компанії. Це дуже гнучка людина. Так, Андрій Коболєв робив важливі зміни. Якби це було інше прізвище – відбулися б точно такі ж реформи.

Нагадаємо! Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". Замість нього на рік призначили Юрія Вітренка.

Якщо "Північний потік-2" добудують (це те, чого так хоче Путін), то ми втратимо мінімум 2 мільярди доларів щорічного прибутку. В тому випадку, якщо ми це втрачаємо, то навіть просто утримувати цю величезну газотранспортну систему буде дорого. Тому що труба без газу – це металолом.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід, який Росія почала будувати, аби транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Раніше будівництво "Північного потоку-2" тимчасово зупинили, але на початку лютого 2021 року Це газопровід, який Росія почала будувати, аби транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Раніше будівництво "Північного потоку-2" тимчасово зупинили, але на початку лютого 2021 року роботи знову відновили

Тому для нас велика небезпека – це "Північний потік-2". Наразі триває така велика "підкилимна битва" – завершиться будівництво, чи ні. Мабуть, це важливіше, ніж прізвище, яке буде в "Нафтогазі". Тим паче, що це прізвище жодним чином не впливає на будівництво "Північного потоку-2".