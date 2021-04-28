Президент России Владимир Путин держать рычаги до конца, чтобы давить на любую украинскую власть. Даже если там появится полностью пророссийский политик - проблема не разрешится.

Об этом в эфире программы "Что это было?" сказал бывший пресс-аташе посольства Грузии в Украине в 2005 – 2010 годах Бачо Корчилава. Также к эфиру присоединился журналист Сакен Аймурзаев.

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О Путине и посредниках

Сакен Аймурзаев: Из всех европейских лидеров президент России Владимир Путин больше уважает и прислушивается к канцлеру Германии Ангелы Меркель. Она – точно посредник.

То есть человек, который может ему позвонить в любое время и поговорить. Также Путин может говорить с главой Турции Реджепом Эрдоганом, потому что боится его. Чуть не единственная его страсть – это разговоры на равных с Соединенными Штатами Америки как с достойным соперником.

Папа Римский не сможет ничем убедить Путина. У него нет никаких дивизий. Единственное, большинство говорит, что Путин его уважает, как и любого человека, имеющего сверхъестественную власть.

Путин бы сам хотел обладать такой властью, но у него ее нет настолько.

Однако это тоже его психология. Он опаздывал больше, чем на час на встречу и к Королевы Елизавете, и к Папе Римскому. Если он опаздывает к нему, то будет ли он его слушать – это тоже вопрос.

Полный выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео

О "Северном потоке-2"

Бачо Корчилава: Какая разница, какая фамилия у председателя той или иной компании. Это очень гибкий человек. да, Андрей Коболев делал важные изменения. Если бы это была другая фамилия – произошли бы точно такие же реформы.

Напомним! Андрея Коболева уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него в год назначили Юрия Витренко.

Если "Северный поток-2" достроят (это то, чего так хочет Путин), то мы потеряем минимум 2 миллиарда долларов ежегодной прибыли. В том случае, если мы это теряем, то даже просто содержать эту огромную газотранспортную систему будет дорого. Потому что труба без газа – это металлолом.

Что такое "Северный поток-2"?

Это газопровод, который Россия начала строить, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. Ранее строительство "Северного потока-2" временно остановили, но в начале февраля 2021 Это газопровод, который Россия начала строить, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. Ранее строительство "Северного потока-2" временно остановили, но в начале февраля 2021 работы вновь возобновили

Поэтому для нас опасность – это "Северный поток-2". Сейчас идет такая большая "подковерная битва" – завершится строительство или нет. Пожалуй, это важнее, чем фамилия, которая будет в "Нафтогазе". Тем более, что эта фамилия никак не влияет на строительство "Северного потока-2".