Владимир Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным в Ватикане. Посредником там может стать Папа Римский. Однако сможет ли он убедить Путина – неизвестно.

Российский журналист Сакен Аймурзаев в эфире программы "Что это было?" высказал предположение, что Путин будет отстаивать свою позицию. Папа Римский не повлияет на него, при всем уважении.

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"Папа Римский не сможет ничем убедить Путина. У него нет никаких дивизий. Единственное, большинство говорит, что Путин его уважает, как и любого человека, привлеченного к сверхъестественной власти. Путин бы сам хотел обладать такой властью, но у него ее настолько нет", – сказал журналист.

В то же время он отметил, что психология Путина является достаточно необычной.

Он опаздывал больше чем на час на встречу и к Королеве Елизавете, и к Папе Римскому. Если он опаздывает к нему, то будет ли он слушать – это вопрос,

– отметил Аймурзаев.

Также он добавил, что Папа Римский очень хорошо осведомлен о ситуации на Донбассе. Он прекрасно знает обо всем, что происходит в Крыму. Один из тех, кто его информирует – Святослав Шевчук, глава Украинской греко-католической церкви.

"У них очень близкие дружеские отношения, они общаются. У церкви есть замечательные каналы информации и я бы не волновался за то, что Папа мало знает и его могут втянуть в концепцию Путина", – подытожил он.

Упадет ли Папа Римский в ноги

Журналист вспомнил ситуацию, когда Папа Римский в 2019 году упал к ногам лидеров Южного Судана, призывая прекратить войну.

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Журналист сомневается, что во время встречи Путина с Зеленским произойдет похожая ситуация.

"Если будет встреча в Ватикане, я не уверен, что будет такая картина и вообще нам что-то покажут", – отметил Аймурзаев.

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