Володимир Зеленський запропонував провести зустріч з Володимиром Путіним у Ватикані. Посередником там може стати Папа Римський. Однак чи зможе він переконати Путіна – невідомо.

Російський журналіст Сакєн Аймурзаєв в ефірі програми "Що це було?" висловив припущення, що Путін відстоюватиме свою позицію. Папа Римський не вплине на нього, попри всю повагу.

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"Папа Римський не зможе нічим переконати Путіна. У нього немає ніяких дивізій. Єдине, більшість говорить, що Путін його поважає, як і будь-яку людину, залучену до надприродньої влади. Путін би сам хотів володіти такою владою, але у нього її настільки немає", – сказав журналіст.

Водночас він зауважив, що психологія Путіна є досить незвичною.

Він запізнювався більше ніж на годину на зустріч і до Королеви Єлизавети, і до Папи Римського. Якщо він запізнюється до нього, то чи буде він його слухати – це питання,

– наголосив Аймурзаєв.

Також він додав, що Папа Римський дуже добре інформований про ситуацію на Донбасі. Він чудово знає про все, що відбувається в Криму. Один з тих, хто його інформує – Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви.

"У них дуже близькі та дружні стосунки, вони спілкуються. У церкви є чудові канали інформації і я б не хвилювався за те, що Папа мало знає і його можуть втягти у концепцію Путіна", – підсумував він.

Чи впаде Папа Римський у ноги

Журналіст згадав ситуацію, коли Папа Римський у 2019 році впав до ніг лідерів Південного Судану, закликаючи припинити війну.

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Журналіст сумнівається, що під час зустрічі Пубіна з Зеленським станеться схожа ситуація.

"Якщо буде зустріч у Ватикані, я не впевнений, що буде така картина і чи взагалі нам щось покажуть", – зауважив Аймурзаєв.

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