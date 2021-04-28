У президента России Владимира Путина отреагировали на предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Ватикане. Говорят, что пока не получали информацию.

Российская сторона убеждена, что Зеленский намерен обсуждать двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Важно Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Поедет ли Путин в Ватикан

В Кремле пока не говорят, готов ли Путин ехать в третью страну для встречи с Зеленским. Москва до сих пор убеждает, мол, о мире на Донбассе нужно разговаривать не с ними.

Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение,

– сказал Песков.

Спикер Путина утверждает, что вопрос Донбасса надо обсуждать в рамках "четверки". Между тем, по словам Пескова, сам Путин отметил, что в случае готовности говорить о двусторонних отношениях он будет рад видеть Зеленского в Москве.

Что этому предшествовало