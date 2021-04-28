У Путина отреагировали на идею Зеленского о встрече в Ватикане
У президента России Владимира Путина отреагировали на предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Ватикане. Говорят, что пока не получали информацию.
Источник:ТАСС
Российская сторона убеждена, что Зеленский намерен обсуждать двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Важно Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане
Поедет ли Путин в Ватикан
В Кремле пока не говорят, готов ли Путин ехать в третью страну для встречи с Зеленским. Москва до сих пор убеждает, мол, о мире на Донбассе нужно разговаривать не с ними.
Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение,
– сказал Песков.
Спикер Путина утверждает, что вопрос Донбасса надо обсуждать в рамках "четверки". Между тем, по словам Пескова, сам Путин отметил, что в случае готовности говорить о двусторонних отношениях он будет рад видеть Зеленского в Москве.
Что этому предшествовало
- На фоне обострения на передовой и напряжения возле украинской границы Зеленский предложил Путину встретиться. Президент отметил, что встречу можно провести "в любой точке Донбасса".
- Кремлевский лидер согласился встретиться. Однако заявил, что на Донбасс не поедет. Вместо этого пригласил Зеленского в Москву. Правда, о войне Путин говорить не хочет.
- Впоследствии Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Ватикане.
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