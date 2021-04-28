Президент Владимир Зеленский считает, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным таки состоится. Украинский глава государства предложил провести ее, например, в Ватикане.

Об этом украинский президент сообщил в интервью итальянскому изданию. По мнению Зеленского, без встречи достичь мира на Донбассе невозможно.

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Идеальным местом для встречи может стать Ватикан

О конкретной локации стороны пока не договаривались. Однако, по мнению главы Украины, идеальным местом может стать именно Ватикан – ведь здесь уместно говорить о диалоге и мире.

Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта,

– пояснил Зеленский.

Распоряжение об организации уже дали Андрею Ермаку

Пока нет конкретики касательно и повестки дня переговоров. Украина будет настаивать на вопросах о шагах достижения мира, когда и где они будут согласованы.

Ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом Президента и администрацией президента России. Со своей стороны я предоставил все распоряжения касательно организации консультаций руководителю ОП Андрею Ермаку,

– пояснил Зеленский.

Если встреча состоится, простой она не будет, ведь между Киевом и Москвой, заявил президент Украины, давно не было конструктивного диалога. Именно поэтому место встречи должно вызывать доверие обеих сторон.

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Что ранее говорили о возможной встрече в Кремле

В Кремле якобы поддержали идею Зеленского о встрече с Владимиром Путиным. Однако в Москве отметили: переговоры будут касаться только двусторонних отношений между странами. Поэтому вопросов Донбасса глава Кремля касаться не будет. Конкретных предложений о месте проведения переговоров россияне еще от украинцев не получали, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.