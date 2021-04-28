Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним таки відбудеться. Український глава держави запропонував провести її, наприклад, у Ватикані.

Про це український президент повідомив в інтерв'ю італійському виданню. На думку Зеленського, без зустрічі досягнути миру на Донбасі неможливо.

До теми Зустріч Зеленського та Путіна: названо два можливі сценарії

Ідеальним місцем для зустрічі може стати Ватикан

Про конкретну локацію сторони поки не домовлялись. Проте, на думку глави України, ідеальним місцем може стати саме Ватикан – адже тут доречно говорити про діалог та мир.

Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту,

– пояснив Зеленський.

Розпорядження щодо організації вже дали Андрієві Єрмаку

Поки нема конкретики щодо й порядку денного перемовин. Україна наполягатиме на питаннях про кроки досягнення миру, коли і де вони будуть погоджені.

Відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом Президента та адміністрацією президента Росії. Зі свого боку я надав всі розпорядження щодо організації консультацій керівникові ОП Андрію Єрмаку,

– зазначив Зеленський.

Якщо зустріч відбудеться, простою вона не буде, адже між Києвом та Москвою, наголосив президент України, давно не було конструктивного діалогу. Саме тому місце зустрічі має викликати довіру обох сторін.

Актуально Зеленський хоче прискорити мир на Донбасі, пропонуючи Путіну переговори, – радник глави ОП

Що раніше казали про можливу зустріч у Кремлі

У Кремлі начебто підтримали ідею Зеленського про зустріч з Володимиром Путіним. Проте у Москві наголосили: перемовини стосуватимуться лише двосторонніх відносин між країнами. Тому питання Донбасу глава Кремля торкатись не буде. Конкретних пропозицій щодо місця проведення переговорів росіяни ще від українців не отримували, повідомив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.