Зеленский хочет ускорить мир на Донбассе, предлагая Путину переговоры, – советник главы ОП
Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе. Поэтому президент Украины и предложил Владимиру Путину провести переговоры.
Источник:Интерфакс-Украина
Зеленский считает, что прямой межпрезидентский диалог – это важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение. Об этом изданию рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Встреча ради скорейшего прекращения войны
Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Несмотря на это, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, как сейчас подают этот факт, является технической стороной,
– отметил Подоляк.
По его словам, "реальные темы переговоров, наверное, будут непосредственно согласованы во время консультаций между Офисом Президента и Администрацией президента России". Однако вопрос прекращения конфликта на Донбассе активно обсуждают в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.
"Потому что нужно всегда ориентироваться только на итоговую суть процессов. Можно ли остановить войну без переговоров? Безусловно нельзя", – добавил советник главы ОП.
Подоляк отметил, что также невозможно решить конфликт путем агрессивной пропаганды. Кроме того, переговоры о прекращении войны без России как непосредственного ее участника также невозможны.
Возможная встреча глав Путина и Зеленского: основное
- В течение последнего месяца Россия активно стягивала войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма якобы для учений.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
- На фоне обострения Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- Глава Кремля в ответ посоветовал украинскому президенту говорить с лидерами боевиков. В то же время пригласил Зеленского в Москву.
- Впоследствии президент Украины поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку заняться организацией встречи с Путиным.
- В Кремле сначала ответили, что никаких деталей на этот счет не могут назвать. Однако позже уточнили, что выступают за встречу, но на ней вопросы Донбасса не будут обсуждать.
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