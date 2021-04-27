Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе. Поэтому президент Украины и предложил Владимиру Путину провести переговоры.

Зеленский считает, что прямой межпрезидентский диалог – это важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение. Об этом изданию рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Встреча ради скорейшего прекращения войны

Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Несмотря на это, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, как сейчас подают этот факт, является технической стороной,

– отметил Подоляк.

По его словам, "реальные темы переговоров, наверное, будут непосредственно согласованы во время консультаций между Офисом Президента и Администрацией президента России". Однако вопрос прекращения конфликта на Донбассе активно обсуждают в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

"Потому что нужно всегда ориентироваться только на итоговую суть процессов. Можно ли остановить войну без переговоров? Безусловно нельзя", – добавил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что также невозможно решить конфликт путем агрессивной пропаганды. Кроме того, переговоры о прекращении войны без России как непосредственного ее участника также невозможны.

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