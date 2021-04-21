Есть шанс, что с Пасхи на Донбассе наступит перемирие. Но сигналом для этого должно стать принятие Украиной документа, который будет означать привлечение координационных механизмов по контролю за прекращением огня.

Об этом в спецефире программы "Что это было?" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Также к разговору с Сергеем Лещенко, Алексеем Печие м и Денисом Казанским присоединились немецкий политолог Игорь Эйдман и корреспондент журнала Time Саймон Шустер.

Предыдущий выпуск Придется пройти нелегкое время, - Арестович о пути Украины в НАТО несмотря на агрессию России

О членстве Украины в НАТО

Игорь Эйдман: Все члены Организации Североатлантического договора вынуждены заступаться друг за друга и входить в военные действия, когда против них происходит агрессия.

Поскольку агрессия – против Украины, то НАТО не готовы к глобальной войне с Россией.

Поэтому резкое обострение на Донбассе не приблизит Украину к членству в НАТО.

Стоит прочитать Члены НАТО не готовы к глобальной войне с Россией, – Эйдман

О санкциях против России

Саймон Шустер: Неизвестно, смогут ли новые санкции против России изменить поведение российских властей, в частности, Владимира Путина. Глава Кремля заявил, что все уже привыкли к экономическим санкциям.

Часто я слышу то же самое и от американских дипломатов, которые занимаются этой тематикой. В то же время они говорят, что рупоры остаются и они действительно могут осложнить ситуацию с российской экономикой.

Отключение России от SWIFT очень ударило бы по банковской системе страны. Думаю, российское вторжение в Украину привело бы к таким санкциям.

Полный выпуск программы "Что это было": смотрите видео 24 канала

О вероятной встрече Зеленского и Путина

Леонид Кравчук: Предложением (встретиться – 24 канал) Владимир Зеленский поставил Владимира Путина в очень сложную ситуацию.

К теме Зеленский поставил Путина в очень сложную ситуацию, – Кравчук о предложении встретиться

Зеленский сказал, что предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, потому что (по определениям самого главы Кремля) неконтролируемые сегодня районы Донецкой и Луганской областей – это украинский Донбасс.

Зеленский не сказал, что это будет территория Украины. Путина поставили в тупик.

Думаю, это важно. Поэтому Владимиру Путину придется отвечать.

Что известно о встрече Путина и Зеленского