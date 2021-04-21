Пасхальное перемирие на Донбассе: Кравчук сказал, что должно стать сигналом для прекращения огня
Есть шанс, что с Пасхи на Донбассе наступит перемирие. Но сигналом для этого должно стать принятие Украиной документа, который будет означать привлечение координационных механизмов по контролю за прекращением огня.
Источник:"Что это было?" на 24 канале
Об этом в спецефире программы "Что это было?" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Также к разговору с Сергеем Лещенко, Алексеем Печие м и Денисом Казанским присоединились немецкий политолог Игорь Эйдман и корреспондент журнала Time Саймон Шустер.
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О членстве Украины в НАТО
Игорь Эйдман: Все члены Организации Североатлантического договора вынуждены заступаться друг за друга и входить в военные действия, когда против них происходит агрессия.
Поскольку агрессия – против Украины, то НАТО не готовы к глобальной войне с Россией.
Поэтому резкое обострение на Донбассе не приблизит Украину к членству в НАТО.
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О санкциях против России
Саймон Шустер: Неизвестно, смогут ли новые санкции против России изменить поведение российских властей, в частности, Владимира Путина. Глава Кремля заявил, что все уже привыкли к экономическим санкциям.
Часто я слышу то же самое и от американских дипломатов, которые занимаются этой тематикой. В то же время они говорят, что рупоры остаются и они действительно могут осложнить ситуацию с российской экономикой.
Отключение России от SWIFT очень ударило бы по банковской системе страны. Думаю, российское вторжение в Украину привело бы к таким санкциям.
Полный выпуск программы "Что это было": смотрите видео 24 канала
О вероятной встрече Зеленского и Путина
Леонид Кравчук: Предложением (встретиться – 24 канал) Владимир Зеленский поставил Владимира Путина в очень сложную ситуацию.
К теме Зеленский поставил Путина в очень сложную ситуацию, – Кравчук о предложении встретиться
Зеленский сказал, что предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, потому что (по определениям самого главы Кремля) неконтролируемые сегодня районы Донецкой и Луганской областей – это украинский Донбасс.
Зеленский не сказал, что это будет территория Украины. Путина поставили в тупик.
Думаю, это важно. Поэтому Владимиру Путину придется отвечать.
Что известно о встрече Путина и Зеленского
- В своем видеообращении Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.
- Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил позицию президента. Он заявил, что пока Путин избегает переговоров в нормандском формате, Украина должна делать все возможное, чтобы прекратить войну.
- В Кремле отреагировали на предложение Зеленского. Представитель президента России Дмитрий Песков сказал, что для встречи должны быть определенные предпосылки.
- Заметим, что Леонид Кравчук тоже заявил о готовности встретиться с президентом России, ведь ему есть что сказать кремлевскому лидеру.
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