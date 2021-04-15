Россияне считают вступление Украины в НАТО смертельной угрозой. Кремль ни при каких условиях не может допустить этого, поэтому у Украины в соответствующем процессе могут возникнуть трудности.

Об этом в программе "Что это было?" рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Также вместе с Сергеем Лещенко актуальные вопросы в Украине обсудил российский публицист Андрей Пионтковский и шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд.

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О вступлении Украины в НАТО

Алексей Арестович: это не просто поражение. Россияне расценивают это (вступление Украины в НАТО – 24 канал) как смерть, смертельную угрозу. Они ни при каких условиях не могут допустить вступления Украины в НАТО.

Это значит, что нам придется пройти очень нелегкое время для того, чтобы вступить в Альянс. Ценой за этот путь может быть полномасштабная или региональная война с Россией.

Вопрос заключается в том, готов ли украинский народ заплатить полномасштабной войной с Россией за вступление в НАТО. Это не популярная тема, многие говорят: "Вы оправдываете позицию Москвы". Но мы должны быть трезвыми, если мы будем врать, то ничего не построим.

Я думаю, что промежуточный статус главного партнера США был бы очень мощным рычагом и позицией на пути в НАТО, но российским режим не смирится с этим.

Андрей Пионтковский: Я 2 года на всех украинских экранах повторяю, что Украине нужно договариваться о соответствующем статусе. Соответствующим статусом обладают такие страны как:

Израиль;

Япония;

Австралия.

Украине нужны союзники не через год, как занимает любая процедура вступления, а сегодня и завтра. Это реально сделать завтра.

Полный выпуск программы "Что это было: смотрите видео 24 канала

О разговоре Байдена и Путина

Андрей Пионтковский: Разведка приложила Байдену, что Путин готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Он позвонил убийце для того, чтобы как-то заверить его сделать паузу, пригласить на саммит и выиграть этим какое-то время, остановить неизбежную войну, но эффект был совсем другим.

В Москве это восприняли как знак слабости Джозефа Байдена. За последние дни вероятность масштабной войны стала значительно больше, потому что в Кремле абсолютно поверили в свою безнаказанность

Российские военные корреспонденты ведут репортажи с Донбасса. Подготовка и информационная, и военная к вторжению достигла своего пика.

Справка. 13 апреля президент США Джозеф Байден и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили эскалацию на востоке Украины в частности.

О приостановлении строительства "Северного потока-2"

Андерс Аслунд: "Северный поток-2" – очень актуальный вопрос. Ни Путин, ни Байден не сказали, что они его решили.

Мне кажется, что его ("Северного потока-2" – 24 канал) не будет. США это остановит из-за того, что появилось много вопросов в Конгрессе США и от республиканцев, и от демократов.

Экономически этот проект не имеет никакого содержания, это лишь политический и коррупционный проект.

Что известно о "Северном потоке-2"