Члены НАТО не готовы к глобальной войне с Россией, – Эйдман
Члены Организации Североатлантического договора не готовы интегрировать Украину к себе. Они не хотят обострения ситуации с Россией.
Источник:24 канал
НАТО боится глобальной войны с Россией. Такое мнение высказал немецкий политолог Игорь Эйдман в эфире программы "Что это было?".
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Члены НАТО не готовы к войне с Россией
По его словам, все члены альянса вынуждены заступаться друг за друга и входить в военные действия, когда против них происходит агрессия.
Поскольку агрессия против Украины, то члены НАТО не готовы к глобальной войны с Россией,
– отметил Эйдман.
Поэтому, как сказал политолог, резкое обострение на Донбассе не влияет на приближение членства Украины в Организации Североатлантического договора.
Что известно об обострении на Донбассе
- В течение нескольких недель Россия активно стягивает свои войска к границам с Украиной и на временно оккупированные территории.
- В Пентагоне отметили, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- Жозеп Борель заявил, что на границе Украины и в Крыму находится более 150 тысяч российских военных.
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: кратко
- В июне 2020 года Украина стала партнером НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил Альянсу, что ждет расширения сотрудничества.
- Глава США Джо Байден отметил, что поддерживает членство Украины в НАТО.
- В Польше уверены, что стягиванием своих войск к границам Россия хочет сорвать предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.
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