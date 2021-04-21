Члены Организации Североатлантического договора не готовы интегрировать Украину к себе. Они не хотят обострения ситуации с Россией.

НАТО боится глобальной войны с Россией. Такое мнение высказал немецкий политолог Игорь Эйдман в эфире программы "Что это было?".

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Члены НАТО не готовы к войне с Россией

По его словам, все члены альянса вынуждены заступаться друг за друга и входить в военные действия, когда против них происходит агрессия.

Поскольку агрессия против Украины, то члены НАТО не готовы к глобальной войны с Россией,

– отметил Эйдман.

Поэтому, как сказал политолог, резкое обострение на Донбассе не влияет на приближение членства Украины в Организации Североатлантического договора.

Что известно об обострении на Донбассе

В течение нескольких недель Россия активно стягивает свои войска к границам с Украиной и на временно оккупированные территории.

В Пентагоне отметили, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.

Жозеп Борель заявил, что на границе Украины и в Крыму находится более 150 тысяч российских военных.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

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