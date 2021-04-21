Члени Організації Північноатлантичного договору не готові інтегрувати Україну до себе. Вони не хочуть загострення ситуації з Росією.

НАТО боїться глобальної війни з Росією. Таку думку висловив німецький політолог Ігор Ейдман в ефірі програми "Що це було?".

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Члени НАТО не готові до війни з Росією

За його словами, всі члени Альянсу вимушені заступатись один за одного і входити у воєнні дії, коли проти них відбувається агресія.

Оскільки агресія – проти України, то члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією,

– зазначив Ейдман.

Тому, як сказав політолог, різке загострення на Донбасі не впливає на приближення членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Що відомо про загострення на Донбасі

Упродовж кількох тижнів Росія активно стягує свої війська до кордонів з Україною та на тимчасово окуповані території.

У Пентагоні зазначили, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.

Жозеп Борель заявив, що на кордоні України і в Криму перебуває понад 150 тисяч російських військових.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Вступ України до НАТО: коротко