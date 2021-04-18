В Польше уверены, что, стягивая свои силы к украинским границам, Россия пытается сорвать предоставление нашему государству плана действий по членству в НАТО.

Глава бюро международной политики польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что сейчас страна-агрессор использует свои войска с политической целью. Об этом он сообщил в эфире TVP.INFO в воскресенье, 18 апреля.

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Украина пытается получить на ближайшем саммите НАТО План действий по членству. Сейчас Россия пытается остановить процесс открытия дверей для Украины в НАТО,

– сказал политик.

Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ и в связи с этим тогда резко возросло напряжение на линии Россия – Грузия.

По его словам, сейчас Москва пытается сделать то же самое. Впрочем, все "очень легко может выйти из-под контроля".

Кшиштоф Щерский добавил, что эскалация в российско-украинском конфликте повышает ставки на линии НАТО – Россия и США – Россия.

Обратите внимание! Россия в последнее время "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, она наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с нашим государством. Кроме этого, украинская разведка зафиксировала, как страна-агрессор стягивает технику во временно оккупированный Крым.

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