Россия стягивает войска, чтобы сорвать предоставление Украине ПДЧ НАТО, – Польша
В Польше уверены, что, стягивая свои силы к украинским границам, Россия пытается сорвать предоставление нашему государству плана действий по членству в НАТО.
Источник:24 канал
Глава бюро международной политики польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что сейчас страна-агрессор использует свои войска с политической целью. Об этом он сообщил в эфире TVP.INFO в воскресенье, 18 апреля.
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Украина пытается получить на ближайшем саммите НАТО План действий по членству. Сейчас Россия пытается остановить процесс открытия дверей для Украины в НАТО,
– сказал политик.
Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ и в связи с этим тогда резко возросло напряжение на линии Россия – Грузия.
По его словам, сейчас Москва пытается сделать то же самое. Впрочем, все "очень легко может выйти из-под контроля".
Кшиштоф Щерский добавил, что эскалация в российско-украинском конфликте повышает ставки на линии НАТО – Россия и США – Россия.
Ситуация относительно вступления Украины в НАТО: последние новости
- 12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей.
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля поздравил НАТО с годовщиной и напомнил, что ждет План действий по членству.
- Глава государства 16 апреля отметил, что международные партнеры должны перейти к действиям относительно членства Украины в ЕС и НАТО.
- Президент США Джо Байден сказал, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
- В то же время Украина может рассчитывать на поддержку НАТО даже несмотря на действия России, отметили в Альянсе.
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