Международные партнеры Украины должны перейти от разговоров к действиям касаемо членства нашего государства в Европейском Союзе и НАТО. Не может же Украина постоянно сидеть в прихожей этих организаций и ждать.

Такие рассуждения высказал французским журналистам Президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло 15 апреля – накануне его визита во Францию.

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О членстве Украины в ЕС и НАТО

В общении с журналистами Зеленский среди прочего задел важную тему потенциального членства Украины в международных организациях. Прежде всего речь о Европейском Союзе и блоке НАТО.

Мы не можем бесконечно находиться в прихожей ЕС и НАТО. Пора перейти на новый уровень отношений,

– подчеркнул президент Украины.

По его мнению, международные партнеры Украины должны были бы пригласить нашу страну вступить в Евросоюз и НАТО. Если, конечно, Евросоюз в целом и президент Франции Эмманюэль Макрон в частности считают Украину частью европейской семьи.

"Пора перейти от разговоров к решениям", – заявил Зеленский.

О Путине и Европе

Владимир Зеленский также сказал, что ему жаль видеть "лучшие отношения" французского лидера Макрона с президентом России Путиным. Лучшие, чем с Зеленским.

"И это тогда, когда Украина особенно нуждается в поддержке Европы", – пожалел Зеленский.

О нормандском формате

У Зеленского спросили, не считает ли он, что нормандский формат "уже мертв". Президент Украины сказал, что "процесс остановился", потому что его блокирует Россия.

"Главный вопрос сейчас – хочет ли Россия прекратить войну", – подытожил Владимир Зеленский.