Зеленский готов говорить с Путиным, если он согласится, – МИД
Президент Владимир Зеленский готов принять участие в полноценном саммите нормандской четверки. В МИД отметили, что это возможно в онлайн-формате.
Источник:"Право на владу"
Президент готов говорить нормандском формате 16 апреля, когда будет находиться в Париже. Об этом заявил Дмитрий Кулеба.
К слову Нашли отговорку: Кремль настаивает на выполнении договоренностей для нормандского саммита
Что сказал министр
Глава МИД ответил на вопрос, готов ли Владимир Зеленский к варианту, что российского президента пригласят к онлайн-разговору с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Дмитрий Кулеба вспомнил, что должен состояться трехсторонний разговор – президент Эммануэль Макрон и президент Зеленский будут в Париже, Ангела Меркель присоединится к ним онлайн через видеосвязь.
Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате напрямую, но, к сожалению, Россия избегает такого формата,
– заметил Дмитрий Кулеба.
Что этому предшествовало
- 16 апреля президент Владимир Зеленский будет с официальным визитом во Франции.
- Впоследствии стало известно, что к лидерам двух стран через видеосвязь присоединится Ангела Меркель.
- Зато Кремль отказался от переговоров в нормандском формате. Они требуют выполнения "хотя бы каких-то предварительных договоренностей".
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