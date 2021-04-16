Президент Владимир Зеленский готов принять участие в полноценном саммите нормандской четверки. В МИД отметили, что это возможно в онлайн-формате.

Президент готов говорить нормандском формате 16 апреля, когда будет находиться в Париже. Об этом заявил Дмитрий Кулеба.

К слову Нашли отговорку: Кремль настаивает на выполнении договоренностей для нормандского саммита

Что сказал министр

Глава МИД ответил на вопрос, готов ли Владимир Зеленский к варианту, что российского президента пригласят к онлайн-разговору с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Дмитрий Кулеба вспомнил, что должен состояться трехсторонний разговор – президент Эммануэль Макрон и президент Зеленский будут в Париже, Ангела Меркель присоединится к ним онлайн через видеосвязь.

Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате напрямую, но, к сожалению, Россия избегает такого формата,

– заметил Дмитрий Кулеба.

Что этому предшествовало

Важно! В конце марта Путин, Меркель и Макрон в формате видеоконференции обсудили актуальные проблемы в Европе: коронавирус, протесты в Беларуси, арест Навального. Речь шла также и о ситуации на Донбассе.