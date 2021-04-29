Андрея Коболева 28 апреля уволили с должности главы "Нафтогаза", теперь эту должность будет занимать Юрий Витренко. На кадровые изменения отреагировали послы G7.

Позицию послов G7 опубликовали на странице в твиттере. В сообщении отметили, что эффективное управление госпредприятиями имеет решающее значение.

Важно Увольнение Коболева осложняет переговоры с МВФ, – Bloomberg

Послы G7 в очередной раз подчеркнули важность свободного от политического вмешательства функционирования "Нафтогаза".

Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств,

– говорится в сообщении.

Что о кадровых перестановках думают эксперты

Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что изменение главы "Нафтогаза" состоялось "абсолютно" незаконно. Вероятно, для этого были незаконные причины и мотивы определенных лиц.

убежден, что изменение главы "Нафтогаза" состоялось "абсолютно" незаконно. Вероятно, для этого были незаконные причины и мотивы определенных лиц. Бывший пресаташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава заметил, что фамилия руководителя "Нафтогаза" не повлияет на строительство "Северного потока-2".

заметил, что фамилия руководителя "Нафтогаза" не повлияет на строительство "Северного потока-2". Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам.

Заметим, что Андрея Коболева уволили с должности главы компании 28 апреля. Он возглавлял "Нафтогаз" еще с марта 2014 года. Чиновник заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ. Вместо Коболева Юрия Витренко назначен новым главой "Нафтогаза", он займет должность с 29 апреля.