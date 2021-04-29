Звільнення Коболєва – крах системи корпоративного управління, – викладач бізнес-шкіл
Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Новим очільником державного підприємства було обрано Юрія Вітренка. Втім уряд не мав права на такі кадрові рішення.
Джерело:24 канал
Адже звільняти чи призначати керівника "Нафтогазу" може лише наглядова рада. Про це розповів викладач бізнес-шкіл, громадський діяч Валерій Пекар.
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За його словами, не можна також просто змінювати наглядову раду. Для цього мають бути виконані відповідні процедури.
Звільнення Коболєва є крахом української системи корпоративного управління. Уряд не має права звільняти чи призначати керівника "Нафтогазу". Це прерогатива наглядової ради,
– підкреслив експерт.
Він зауважив, державна власність завжди є ласим шматком для олігархів. Тож єдиний спосіб вивести її з-під їхнього впливу – незалежне врядування. До того ж є міжнародні стандарти корпоративного управління, які визначають, що керівників призначає або звільняє наглядова рада.
"Сама наглядова рада має певний сталий і незалежний статус. Там обов'язково є люди, незалежні від політики і якихось там забаганок. Таким чином забезпечується дотримання інтересів держави, а не олігархів чи окремих політиків-популістів", – пояснив Валерій Пекар.
В Україні давно проблема з корпоративним управлінням, – Пекар
На його думку, в Україні давно є проблема з корпоративним управлінням. Зокрема, в суспільстві багато говорять про те, чи ефективно працюють наглядові ради.
Він додав, є міжнародні стандарти. Інвестори довіряють країні, якщо там все гаразд з корпоративним управлінням.
Що буде тепер? Кожен керівник державного підприємства знатиме, якщо він буде працювати на Україну, а не на олігархів, його звільнять в будь-який момент,
– зазначив Валерій Пекар.
Він також додав, що очільник будь-якого державного підприємства буде знати, його не захищає:
- закон;
- міжнародні стандарти;
- зобов'язання, які взяла на себе Україна перед міжнародними партнерами.
Валерій Пекар прокоментував звільнення глави "Нафтогазу": відео
Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу": що відомо
- Кабінет Міністрів України 28 квітня провів засідання акціонерів НАК "Нафтогаз Україна". За результатами, повноваження припинив голова правління Андрій Коболєв, а на його місце призначили Юрія Вітренка.
- Ексголова "Нафтогазу" зазначив, що не писав жодних заяв на звільнення, а про таке кадрові рішення дізнався з новин.
- У компанії обурилися діями уряду, і назвали це поверненням до практики ручного управління державними підприємствами.
- На зміну керівництва "Нафтогазу" вже відреагував Держдеп США та посли G7.
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