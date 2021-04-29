Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Новим очільником державного підприємства було обрано Юрія Вітренка. Втім уряд не мав права на такі кадрові рішення.

Адже звільняти чи призначати керівника "Нафтогазу" може лише наглядова рада. Про це розповів викладач бізнес-шкіл, громадський діяч Валерій Пекар.

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За його словами, не можна також просто змінювати наглядову раду. Для цього мають бути виконані відповідні процедури.

Звільнення Коболєва є крахом української системи корпоративного управління. Уряд не має права звільняти чи призначати керівника "Нафтогазу". Це прерогатива наглядової ради,

– підкреслив експерт.

Він зауважив, державна власність завжди є ласим шматком для олігархів. Тож єдиний спосіб вивести її з-під їхнього впливу – незалежне врядування. До того ж є міжнародні стандарти корпоративного управління, які визначають, що керівників призначає або звільняє наглядова рада.

"Сама наглядова рада має певний сталий і незалежний статус. Там обов'язково є люди, незалежні від політики і якихось там забаганок. Таким чином забезпечується дотримання інтересів держави, а не олігархів чи окремих політиків-популістів", – пояснив Валерій Пекар.

В Україні давно проблема з корпоративним управлінням, – Пекар

На його думку, в Україні давно є проблема з корпоративним управлінням. Зокрема, в суспільстві багато говорять про те, чи ефективно працюють наглядові ради.

Він додав, є міжнародні стандарти. Інвестори довіряють країні, якщо там все гаразд з корпоративним управлінням.

Що буде тепер? Кожен керівник державного підприємства знатиме, якщо він буде працювати на Україну, а не на олігархів, його звільнять в будь-який момент,

– зазначив Валерій Пекар.

Він також додав, що очільник будь-якого державного підприємства буде знати, його не захищає:

закон;

міжнародні стандарти;

зобов'язання, які взяла на себе Україна перед міжнародними партнерами.

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