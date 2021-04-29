Андрій Коболєв заявив, що не вважає рішення Кабміну про його звільнення легітимним. За словами підприємця, це ставить хрест на корпоративній реформі.

Коболєв зауважив, що рішення звільнити його з посади глави "Нафтогазу" матиме дуже серйозні наслідки. Насамперед вони стосуватимуться динаміки відносин в органах корпоративного управління всіх інших компаній.

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Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі. Це важливо не лише для "Нафтогазу" чи для мене персонально, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні 7 років,

– наголосив Коболєв.

Що ще сказав ексглава "Нафтогазу"

Своїм рішенням Кабінет Міністрів України начебто фактично зробив безпрецедентну річ – де-факто сказав усім керівникам державних компаній, що наглядова рада втратила свою важливість.

Якщо звільнення Коболєва залишиться у поточному стані наглядова рада втратить свій авторитет для менеджменту будь-якої компанії.

У жодному випадку акціонер не може підміняти роль наглядової ради у процесі оцінювання керівництва тієї чи іншої компанії.

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