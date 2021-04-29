Витренко начал исполнять обязанности главы "Нафтогаза"
Новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко приступил к исполнению своих обязанностей. Он 29 апреля провел встречу с членами правления и корпоративными руководителями группы.
Источник:"Нафтогаз"
Витренко должны официально представить коллективу. Также планируют передать дела от экс-главы Андрея Коболева.
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Что говорит Витренко
Новый глава заявил, что проведет отдельную встречу с каждым руководителем, чтобы услышать о состоянии дел и их предложениях, как можно улучшить ситуацию, что нужно изменить или, наоборот, продолжить.
Многие из вас сделали действительно хорошие вещи для "Нафтогаза" и страны. Важно, чтобы на этом фундаменте дальше строилась работа компании, и продолжилось движение вперед. Очевидно, что 2020 год для группы оказался сложным, но вместе мы будем преодолевать все вызовы и сложности,
– сказал Витренко.
Также чиновник намерен 30 апреля провести встречу с членами наблюдательного совета.
Назначение Витренко: что надо знать
- 28 апреля Кабмин уволил Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, уволили еще весь состав наблюдательного совета.
- Решение объяснили миллионными убытками предприятия. В 2020 году они достигли 19 миллиардов гривен.
- Новым руководителем назначили Витренко, потому что тот имеет многолетний опыт в сфере энергетики.
- В группе "Нафтогаз" возмутились действиями правительства и назвали их "юридической манипуляцией". Компания заявила, что Кабмин незаконно уволил Коболева. Однако экс-глава сказал, что оставит ключи Витренко и "не намерен устраивать цирк".
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