Новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко приступил к исполнению своих обязанностей. Он 29 апреля провел встречу с членами правления и корпоративными руководителями группы.

Витренко должны официально представить коллективу. Также планируют передать дела от экс-главы Андрея Коболева.

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Что говорит Витренко

Новый глава заявил, что проведет отдельную встречу с каждым руководителем, чтобы услышать о состоянии дел и их предложениях, как можно улучшить ситуацию, что нужно изменить или, наоборот, продолжить.

Многие из вас сделали действительно хорошие вещи для "Нафтогаза" и страны. Важно, чтобы на этом фундаменте дальше строилась работа компании, и продолжилось движение вперед. Очевидно, что 2020 год для группы оказался сложным, но вместе мы будем преодолевать все вызовы и сложности,

– сказал Витренко.

Также чиновник намерен 30 апреля провести встречу с членами наблюдательного совета.

Назначение Витренко: что надо знать

28 апреля Кабмин уволил Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, уволили еще весь состав наблюдательного совета.

Решение объяснили миллионными убытками предприятия. В 2020 году они достигли 19 миллиардов гривен.

Новым руководителем назначили Витренко, потому что тот имеет многолетний опыт в сфере энергетики.

В группе "Нафтогаз" возмутились действиями правительства и назвали их "юридической манипуляцией". Компания заявила, что Кабмин незаконно уволил Коболева. Однако экс-глава сказал, что оставит ключи Витренко и "не намерен устраивать цирк".

Обратите внимание! Витренко ранее работал в "Нафтогазе" в течение 18 лет. Однако 17 июля 2020 года он ушел с должности исполнительного директора "Нафтогаза".



Затем его дважды пытались назначить министром энергетики, но Рада провалила оба голосования.