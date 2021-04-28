Юрия Витренко 28 апреля назначили председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Он так и не стал министром энергетики, а теперь заменит на посту своего бывшего руководителя – Андрея Коболева.

Биография Юрия Витренко

Витренко – экономист и финансист, а также гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. Он известен своей работой в "Нафтогазе". Кроме этого, его знают как сына одиозного политика Натальи Витренко.

О новой должности Витренко назначили главой "Нафтогаза"

Образование

Витренко в школьные годы учился в Киевской школе менеджмента для старшеклассников КРОК

В 1996 году он окончил бакалавриат Киевского национального экономического университета по специальности "Международная экономика".

В 1997 году – окончил магистратуру КНЭУ по специальности "Управление международным бизнесом".

В течение 1997 – 2000 годов учился в аспирантуре Института международных отношений.

Кстати, во время студенческих лет проходил практику в Университете науки и техники в штате Айова в США.

Карьера

Еще в 14 лет Витренко практиковался помощником бухгалтера в "Укринбанке".

Впоследствии работал аналитиком в Украинской финансовой группе.

В 1998 – 2002 годах занимал различные должности в международной компании в сфере аудиторских и консультационных услуг PricewaterhouseCoopers.

В 2002 году принял участие в проектах по разработке стратегии НАК "Нафтогаз Украины". С тех пор занимал различные должности в компании.

В 2005 – 2006 году имел работу в лондонском отделении банка Merrill Lynch.

В 2010 году создал инвестиционную компанию "ЭйВайЭй Кэпитал" (AYA Capital).

В апреле 2019 года Витренко избрали председателем наблюдательного совета ПАО Укрнафта.

В том же году президент Владимир Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

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Работа в "Нафтогазе"

Витренко работал в "Нафтогазе" 18 лет. Он был помощником заместителя председателя правления, руководителем подразделения корпоративных финансов, главным советником председателя правления и внештатным советником. В ноябре 2018 года был назначен на должность исполнительного директора. Последняя должность Витренко в компании – директор по развитию бизнеса.

Однако 11 июня 2020 года "Нафтогаз" отозвал Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете Укрнафты. Уже 17 июля 2020 года мужчина ушел с поста исполнительного директора "Нафтогаза".

Витренко объяснил это тем, что его должность сокращают. В компании отметили, что причиной этого стала оптимизация организационной структуры "Нафтогаза".

Возвращение в "Нафтогаз" в роли руководителя

С 29 апреля Юрий Витренко – глава "Нафтогаза". Правительство, по результатам отчета о деятельности, выявило убытки компании за 2020 год. Хотя по плану, который утвердило предыдущее руководство "Нафтогаз" должен был выйти в прибыль.

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Поэтому, как пояснили в Кабмине, решили сменить председателя акционерного общества, и поэтому Андрей Коболев ушел в отставку. Как сам он рассказал, узнал о своем увольнении из СМИ и никаких заявлений на увольнение не писал.

Так и не стал министром энергетики

Юрия Витренко рассматривали на пост министра энергетики и делали для его назначения конкретные шаги. Денис Шмыгаль делал представление его кандидатуры на рассмотрение парламента.

Парламент впервые голосовал за назначение Витренко вице-премьером и главой Минэнергетики 17 декабря 2020года, однако Рада провалила голосование. Правительство после этого назначило Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Вторая попытка была 28 января, однако голосов снова не собрали. В СМИ ходили слухи о возможном и третьем голосовании, однако они не оправдались.

Поэтому Юрий Витренко с декабря 2020 года был исполняющим обязанности министра энергетики, но, не полноценным министром.

"Газовые войны с Россией"

Витренко вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией после событий в 2014 году. Его называют ключевой фигурой этих событий.

Самым главным достижением Витренко считают победу в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.

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