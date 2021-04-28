Что известно о новом главе "Нафтогаза" Юрии Витренко: биография
Юрия Витренко 28 апреля назначили председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Он так и не стал министром энергетики, а теперь заменит на посту своего бывшего руководителя – Андрея Коболева.
Источник:24 канал
Биография Юрия Витренко
Витренко – экономист и финансист, а также гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. Он известен своей работой в "Нафтогазе". Кроме этого, его знают как сына одиозного политика Натальи Витренко.
О новой должности Витренко назначили главой "Нафтогаза"
Образование
- Витренко в школьные годы учился в Киевской школе менеджмента для старшеклассников КРОК
- В 1996 году он окончил бакалавриат Киевского национального экономического университета по специальности "Международная экономика".
- В 1997 году – окончил магистратуру КНЭУ по специальности "Управление международным бизнесом".
- В течение 1997 – 2000 годов учился в аспирантуре Института международных отношений.
- Кстати, во время студенческих лет проходил практику в Университете науки и техники в штате Айова в США.
Карьера
- Еще в 14 лет Витренко практиковался помощником бухгалтера в "Укринбанке".
- Впоследствии работал аналитиком в Украинской финансовой группе.
- В 1998 – 2002 годах занимал различные должности в международной компании в сфере аудиторских и консультационных услуг PricewaterhouseCoopers.
- В 2002 году принял участие в проектах по разработке стратегии НАК "Нафтогаз Украины". С тех пор занимал различные должности в компании.
- В 2005 – 2006 году имел работу в лондонском отделении банка Merrill Lynch.
- В 2010 году создал инвестиционную компанию "ЭйВайЭй Кэпитал" (AYA Capital).
- В апреле 2019 года Витренко избрали председателем наблюдательного совета ПАО Укрнафта.
- В том же году президент Владимир Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета Укроборонпрома.
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Работа в "Нафтогазе"
Витренко работал в "Нафтогазе" 18 лет. Он был помощником заместителя председателя правления, руководителем подразделения корпоративных финансов, главным советником председателя правления и внештатным советником. В ноябре 2018 года был назначен на должность исполнительного директора. Последняя должность Витренко в компании – директор по развитию бизнеса.
Однако 11 июня 2020 года "Нафтогаз" отозвал Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете Укрнафты. Уже 17 июля 2020 года мужчина ушел с поста исполнительного директора "Нафтогаза".
Витренко объяснил это тем, что его должность сокращают. В компании отметили, что причиной этого стала оптимизация организационной структуры "Нафтогаза".
Возвращение в "Нафтогаз" в роли руководителя
С 29 апреля Юрий Витренко – глава "Нафтогаза". Правительство, по результатам отчета о деятельности, выявило убытки компании за 2020 год. Хотя по плану, который утвердило предыдущее руководство "Нафтогаз" должен был выйти в прибыль.
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Поэтому, как пояснили в Кабмине, решили сменить председателя акционерного общества, и поэтому Андрей Коболев ушел в отставку. Как сам он рассказал, узнал о своем увольнении из СМИ и никаких заявлений на увольнение не писал.
Так и не стал министром энергетики
Юрия Витренко рассматривали на пост министра энергетики и делали для его назначения конкретные шаги. Денис Шмыгаль делал представление его кандидатуры на рассмотрение парламента.
Парламент впервые голосовал за назначение Витренко вице-премьером и главой Минэнергетики 17 декабря 2020года, однако Рада провалила голосование. Правительство после этого назначило Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
Вторая попытка была 28 января, однако голосов снова не собрали. В СМИ ходили слухи о возможном и третьем голосовании, однако они не оправдались.
Поэтому Юрий Витренко с декабря 2020 года был исполняющим обязанности министра энергетики, но, не полноценным министром.
"Газовые войны с Россией"
Витренко вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией после событий в 2014 году. Его называют ключевой фигурой этих событий.
Самым главным достижением Витренко считают победу в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.
Смотрите видео 24 канала: Что известно о Витренко
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