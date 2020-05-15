О миллионных премиях, премьерстве и газовых схемах Бойко: эксклюзивное интервью с Витренко

Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко выиграл исторический судебный спор у российского газового монополиста "Газпрома", а несколько месяцев назад его называли канадидатом на должность премьер-министра. Однако сегодня ему говорят "до свидания".

О высоких премиях за Стокгольмский арбитраж, должности премьер-министра и договоренности украинских политиков с "Газпромом" – читайте в третьей части интервью с Юрием Витренко для программы "Перекрестный допрос" на 24 канале.

О высоких премиях руководству "Нафтогаза"

Говорят, что один процент того, что вам удалось отбить у русских – это премия, так называемый предохранитель для вас, чтобы вы играли в интересах Украины, а не России. Вы уже получили эту премию?

Во-первых, один процент – это на всю команду. Второе – она ​​была назначена после того, как мы выиграли. Первая часть была выплачена, она меньше. А вторая – большая часть – она ​​по условиям должна быть выплачена после того, как мы спишем деньги с "Газпрома". Здесь действительно это было позиционировано так, и нам было обещано так: смотрите, вы списываете деньги с "Газпрома", а мы, соответственно, заплатим вам вторую часть премии.

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Добавлю, что это произошло после того, как "Газпром" сказал: вы же понимаете, что мы никогда не заплатим, вы понимаете, если вы начнете взимать эти деньги с нас принудительно, это для вас будет очень большой проблемой. Вся команда понимала, что с "Газпрома" взимать, арестовывать активы по всему миру и все остальное – это, во-первых, непросто с точки зрения компетентности, а во-вторых, с точки зрения рисков, в частности, персональных.

Что известно о премии руководству "Нафтогаза"?В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовал выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же и выплатили их первую часть. Деньги получили более 40 сотрудников компании, которые внесли вклад в достижение этого результата.



Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Из-за штрафных санкций сумма выросла до 2,9 миллиардов долларов, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около 29 миллионов долларов.

При этом вторая часть так и не была выплачена. Несмотря на то, что все было сделано, деньги были получены. И несмотря на то, что непосредственно команда, которая работала над этим, вообще получит меньшую часть из этой премии. Понимаете, честно говоря, мне очень грустно, когда членам моей команды обещали эти деньги – они, конечно, работали не за деньги – но все равно... Если мы строим какое-либо правовое государство, если мы, в принципе, люди, которые держат свое слово, то так не может быть, когда людям что-то обещают, а потом не делают, и даже особо ничего не объясняют. Это неправильно.

Отвечая прямо на ваш вопрос – эта вторая часть не была получена.

Сколько конкретно денег получили вы и Коболев по факту?

И моя зарплата, и моя премия – часть моей заработной платы, она прописана у меня в трудовом соглашении. Это трудовое соглашение является конференционным, я не являюсь членом правления "Нафтогаза", не являюсь руководителем "Нафтогаза", поэтому не должен по любым стандартам отчитываться. Мало того, если я разглашу эти данные, то нарушу условия контракта, и компания тогда ко мне может предъявить претензии, поскольку, особенно учитывая текущую ситуацию, это может быть основанием для увольнения, но в силу других обстоятельств. Поэтому я не буду этого делать.

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Но могу сказать, что та сумма, которая была в прессе, была неправильной. Она была завышенной по отношению ко мне. Такая складывается ситуация, что я не могу выйти и сказать: смотрите, это неправильно, вот мой контракт, там другая сумма. С другой стороны, приходится терпеть.

Справка. Ранее сообщалось, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов. Остальные премии должны быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

В любом случае я понимаю, что это огромная сумма для большинства людей, страдающих, к сожалению, от неэффективной экономической политики в стране, которая приводит к тому, что люди бедные. Поэтому я прекрасно понимаю, что такие большие деньги являются раздражителем для людей. Они плохо к этому относятся. Особенно когда им нормально не объясняют, за что эти деньги. Что они действительно заработаны, и все это справедливо, это не чиновники, они работают по контракту, им эти деньги обещали, это нормальная практика, так далее и тому подобное.



Юрий Витренко и Андрей Коболев / Коллаж 24 канала

Хорошо, вы не можете назвать сумму. А можете хотя бы сказать, вы уже долларовый миллионер?

Я долларовый миллионер был еще до прихода в "Нафтогаз". Для меня этот вопрос является нерелевантным. Я работал в крупнейшей профессиональной компании в мире Pricewaterhouse Coopers, в Merrill Lynch – один из крупнейших инвестиционных банков в мире. Я работал в Лондоне с очень высокой зарплатой и бонусами. Я потом был одним из руководителей Фонда частных инвестиций – это огромные деньги. У меня была собственная компания... То есть для меня это вопрос не совсем релевантен.

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Я пришел в "Нафтогаз" не за деньгами. Я первые годы в "Нафтогазе" вообще не получал на руки никаких денег.

Это были какие-то небольшие деньги относительно. Не хочу показаться снобом. Все эти деньги я отдавал, чтобы, например, покупали кофе и воду, когда приходили иностранные делегации к "Нафтогазу". В "Нафтогазе" не было денег, чтобы покупать нормальный кофе и нормальную воду.

Я за свои деньги это покупал. Отдавал, соответственно, помощнице своей, ассистенту, и она на это тратила деньги.

Смотрите, вы говорите, что деньги для вас – не важны. Но я сегодня прочитала, что вы подали иск с требованием вернуть вам ту сумму, которую вам недоплатили из той премии. Это правда?

Да, это было давно и это – принципиальное решение. Но, чтобы вы поняли, что я откровенен в том, что деньги для меня неважны – до того, как я подал в суд, я предложил отдать полностью свою премию людям. Чтобы поровну моя премия была разделена между всеми гражданами Украины.

Сколько?

Но я сказал, что смотрите, нужно честно и справедливо, и чтобы это была реальная сумма, нужно делить не только мою премию, которая относительно не является большой, а все деньги, которые заработала моя команда. Это и 3 миллиарда долларов от "Газпрома", которые они заплатили в конце декабря как исполнение решения Стокгольмского арбитража и 7,2 миллиарда долларов – гарантированные доходы по новому контракту. Тогда это получается большая сумма – 10 миллиардов. И когда потом мы делим, то получается по 16 тысяч гривен на семью. Это – более или менее серьезные деньги. И их нужно тратить. Сказать людям: давайте тратить их, условно говоря, не на водку или даже не на колбасу, а давайте тратить это на энергоэффективность.

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То есть мы поможем сделать так, чтобы вы эти деньги потратили так, чтобы потом меньше платили за газ, за ​​электричество и так далее. И я готов всю свою премию, 100%, отдать в этот такой общий котел – чтобы все получили одинаковую сумму. Но, к сожалению, мое предложение не было принято.

А кому вы это предлагали?

Я это предлагал премьеру – в то время господину Гончаруку – это было публично. Это же его решение, это решение Кабмина должно быть. Я ему это публично предлагал. И президенту предлагал. Но решение было принято другое. Когда там сказали, что нет, чиновники будут делить эти деньги, то я сказал: давайте тогда чиновники не будут делить мои деньги. И это – принципиальный момент, понимаете. Все же государство не может говорить: мы и есть страна. Государственная власть не является страной. Частью страны является общество – государство не может забрать у людей деньги и говорить: мы, чиновники, лучше знаем, как эти деньги тратить.

Если бы они знали лучше, то Украина не была бы самой бедной страной Европы. У нас чиновники лучше умеют воровать, чем эффективно использовать деньги на благо страны.

Поэтому я, например, считаю, что я более эффективно могу использовать свои средства, я это доказал своим примером. Поэтому давайте я получу свои деньги, которые я должен получить по контракту, и сам вложу в ту же энергоэффективность. Я вложу в экономику Украины. Это будет лучше для людей, чем чиновник возьмет эти деньги у меня заберет, создаст прецедент. Можно у людей забрать деньги и сказать: люди плохо живут, поэтому мы, чиновники, заберем деньги у богатых. А потом эти деньги украдут или потратят на что-то такое, что будет менее эффективным, чем когда реальные люди, которые заработали свои деньги, их потратят в лучший способ и более эффективно экономически для страны.

О премьерстве

Несколько месяцев назад вы говорили о том, что вас называли человеком, который может возглавить "Нафтогаз" вместо Коболева. Говорил с вами кто-то об этом или это были просто слухи? И хотели ли вы сами этого?

Понимаю, это неправильно. Нужно было бы говорить, давайте я еще подумаю, не сейчас, сложная ситуация. Я не хочу об этом говорить. Я в принципе очень открытый. Но вы меня поймали на этом вопросе. Я еще морально не готов об этом говорить.

Это наталкивает на мысль, что какие-то переговоры имеют место...

Смотрите, я говорил, когда спрашивали о позиции премьер-министра, я для себя нашел такую ​​дефиницию, как об этом говорить. Потому что тоже был вопрос: что можно говорить, что этично, что неэтично. Все эти разговоры были неофициальные. Потому что есть такой вопрос: а можно ли рассказывать другим о том, что ты говорил с кем-то. Особенно когда это было непублично. Иногда нужно решать. Я так отвечаю на этот вопрос – не было серьезных разговоров об этом. Иногда нам говорят: все, мы предлагаем тебе формально эту должность – но такого не было.

А как было: "Юра, не хочешь ли ты стать премьером"?

Знаете, есть такое сравнение. Представьте себе пару – парень с девушкой. Парень говорит девушке: "А давай поженимся". Или девушка это говорит парню, без сексизма. А потом получается, что ничего не происходит. И партнер говорит: "Помнишь, ты мне говорил(а) – давай, поженимся, и я сказал(а) "да", а другой человек говорит: "Ну, классно, что так сказал(а)". Все, это не по этой должности. Я женат один раз был в жизни, у меня счастливая супружеская жизнь, я очень серьезно отношусь к таким вещам. Но, возможно, другие относятся по-другому.

Если серьезно говорить: вы рассматриваете какой-то вариант идти в политику, делать политическую карьеру, вершиной которой мог бы быть пост премьера?

Прямо это скажу, откровенно абсолютно, я не хотел быть главой "Нафтогаза" и не хотел бы быть премьер-министром. Это не те должности, которые меня интересуют лично. Другое дело – предлагали, должен ли я был согласиться или не должен – это другая ситуация. Но такого, чтобы я этого хотел, – нет.

У меня есть определенная аллергия на политику. К сожалению, это такое семейное дело у меня. Личное. Кроме того, я вижу, что общество играет большую роль в том, что страна превращается и становится успешной. Не обязательно идти в политику или государственную власть, чтобы менять страну. Это мое убеждение.

Но, в принципе, все эти истории политические, чиновники, я никогда не был ими и не хочу быть, честно говоря. Особенно после того, как ты работал за границей в нормальных компаниях, видел нормальную культуру, видел, как все происходит у нормальных людей, это настолько все сложно в Украине, сложно морально. И ты понимаешь, что не можешь изменить за один день, тебе нужно будет жить в этом определенный промежуток времени, это нетривиальная проблема.

О газовых схемах Бойко и Медведчука

Смотрите, вы работали фактически всю жизнь в сфере, где украинские политики-олигархи сколотили огромные состояния. Я не буду сейчас называть фамилии, но в газовых сделках даже топовые украинские действующие политики заработали огромные миллиарды. Изменилось ли что-то за последние 6 лет? Когда что-то начало меняться в самом "Нафтогазе"? Стало ли там меньше коррупции, меньше сделок?

Изменилось, поэтому они и такие несчастные относительно того, что мы делаем. Даже когда назначали Коболева в 2014 году – те же люди и другие люди – они рассчитывали, что они создадут "Росукрэнерго-2". Они говорят: смотрите, вот Нафтогаз не может платить, у него долги (цена по контракту – в два раза ее подняли, она была неподъемная для страны), давайте мы немного сделаем за меньшую цену и как-то договоримся о реструктуризации долгов, но создадим "Росукрэнерго-2". Они реально на это рассчитывали.

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Они Коболева послали в "Газпром", чтобы Коболев услышал от Миллера, что цена такая будет высокая и долги нужно платить, и затем рассчитывали на создание "Росукрэнерго-2". И когда мы сказали: секундочку, никаких "Росукрэнерго-2", мы через арбитраж избавимся от всех этих долгов, еще и "Газпром" заставим нам заплатить, мы будем покупать газ на реверсе, поэтому Украина проживет без "газпромовского" газа. И этот газ на реверсе будет дешевле намного, чем по контракту опять же с "Газпромом".

Когда мы это сказали, они начали против нас воевать. Потому что мы реально сделали так, что люди не получили миллиарды долларов.

В 2019 году, как я говорю, когда мы заставили "Газпром" заключить контракт по принципу "качай или плати", а для этого нужно было обменять эти иски в новом арбитраже на 12,2 миллиарда долларов. Мы таким образом лишили возможности этих людей зарабатывать 32 доллара на 1000 кубов. А мы говорим о миллиардах кубов. Это – огромные средства. То есть мы изменили так, что сейчас уже нет таких олигархов, которые зарабатывали бы на газе миллиарды долларов. Но им с этим не очень комфортно, как вы понимаете, к сожалению.

Вы когда говорите об этих 32 долларах, вы не можете называть фамилии конкретных людей, которые хотели их зарабатывать?

Ну, смотрите, в публичной плоскости были конкретные фамилии. Это – Бойко, например, тот же Медведчук. Бойко, формально, в публичной плоскости, – партнер Фирташа. То есть из этого следует прямой вывод, что тот же Фирташ, а он в Вене в своем дворце, он же нормально себя чувствует, хотел на этом зарабатывать дальше.



Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Дмитрий Фирташ / Коллаж 24 канала

Для того, чтобы власть разрешила это делать, она тоже там имеет какого-то своего бизнес-партнера, который помогает ей. И этот бизнес-партнер на этом зарабатывает, с кем-то делится и все остальное. Вот по этим фамилиям я не хочу уже спекулировать, но здесь несложно тоже понять, кто имеется в виду.

Фактически сейчас этого нет? Власти не разрешили?

Нет. Не власть не позволила, "Газпром" сказал: смотрите, ребята, извините, но нас заставили такой контракт подписать, что сейчас эти 32 доллара мы платим "Нафтогазу", а "Нафтогаз" платит в бюджет. Поэтому нам нечего делить. А продавать, например, условно говоря, так же Фирташу на границе Россия – Украина сейчас газ по цене ниже, чем "Газпром" может продать, например, той же Европе (когда "Газпром" платит за транзит, в любом случае) – они не смогут это объяснить своим акционерам внутри России. Кроме того, им не хочется делать что-то хорошее для Украины. Они готовы были делить навар на Украине. Они никогда не готовы были продавать Украине газ по цене ниже рыночной. Они говорили: сделайте так, чтобы был навар, чтобы мы могли продавать Украине газ по цене больше рыночной, и этот навар мы с вами поделим.

То есть они могли просто позволить заработать кому-то здесь. А зачем им это?

Потому что коррупция в Украине для России очень важна. Она делает страну слабой. Она разделяет власть и общество. Общество говорит: у нас – коррумпированная власть, которую мы не хотим поддерживать.

Когда общество не поддерживает свою власть, затем, когда есть военная агрессия, как в 2014 году, люди не хотят защищать эту страну, понимаете. И это – огромная проблема.

И потом, если бы не добровольцы, волонтеры, если бы не общество – в 2014 году нас власть не защитила бы от военной агрессии государства России. Вот для чего они это делают. Так же и на газовом фронте.

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Я говорю, если бы не общество – в моем лице, в лице других членов моей команды, которые пришли из бизнеса, если бы не вы, как журналисты честные, и если бы не иностранные партнеры – мы не смогли бы защититься от "Газпрома". "Газпром" реально сделал бы так, что Украина или осталась бы вообще без отопления зимой 2014 – 2015 годов и мы имели бы "Одесскую народную республику", "Харьковский народную республику" и все остальное, по крайней мере, а все остальные области Украины героически сидели бы без тепла, но не договаривались бы с Россией, или мы были бы вынуждены пойти на уступки политические. Сказать: давайте мы признаем, что Крым – не украинский, давайте мы признаем фактически, что Донбасс будет "троянским конем" в политике украинской и так далее.

Этого не произошло не потому, что у нас власть такая классная и такие политики классные, которые знают, что делать. Нет, эти политики и власть – они ​​обанкротили страну. Это общество вместе с властью, вместе с новыми представителями во власти, новыми политиками, мы вытащили государство и мы вытащили страну из этой пропасти.

Об отношениях с мамой Натальей Витренко, планы на будущее после увольнения и что будет с "Нафтогазом" – читайте вскоре в четвертой части интервью с Юрием Витренко на сайте 24 канала. Не пропустите!