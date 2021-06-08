Об этом сообщил советник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме 7 июня.

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Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду (для Путина – 24 канал). Мы рассматриваем ее как важнейший элемент защиты американских интересов и американских ценностей,
 –  сказал он.

По его словам, непосредственное общение с глазу на глаз Джо Байдена с Путиным – это самый эффективный способ понять планы и намерения России.

Джейк Салливан также добавил, что от этой встречи не стоит ожидать значительных практических результатов. Ведь ее задача – прояснить возможности обеих сторон.

Встреча Байдена и Путина: коротко

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