Байден не хоче, щоб зустріч була "відвернута" деталями публічного виступу політиків.

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Я не маю на увазі, що преса не повинна знати, але це не конкурс про те, хто може краще виступити перед камерою і спробувати поставити один одного в незручне становище,

– сказав американський президент.

Байден буде прямолінійним

Лідер США запевнив, що буде з Путіним дуже прямолінійно говорити про занепокоєння. Потім він розповість деталі, як пройшла зустріч.

"Я не хочу, щоб на мене відволікали, чи потискали вони руку, хто найбільше говорив, а решта", – додав політик.

Зверніть увагу! Напередодні Білий дім повідомив, що Байден проведе самостійну пресконференцію після зустрічі з Путіним.

Зустріч президентів: коротко