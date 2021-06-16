Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом 16 червня. Цікаво, що саме господар Білого дому порушив тему Навального та політв'язнів у Росії зокрема.

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"Навальний сам хотів, аби його затримали"

На переконання Путіна, Олексій Навальний начебто знав, що порушує закони, які діють у Росії.

Він був зобов'язаним відзначатися як двічі засуджена особа. Свідомо хочу це підкреслити: ігноруючи вимоги закону, цей громадянин виїхав за кордон на лікування. Тоді йому не потрібно було проходити реєстрацію у органів влади. Як тільки він вийшов із лікарні та розмістив свої відеосюжети в інтернеті, така вимога виникла,

– наголосив глава Кремля.

Опісля опозиціонер не з'явився на реєстрацію, начебто проігнорувавши вимоги закону. Тому його і оголосили в розшук, продовжив Путін.

"Знаючи про це, він приїхав. Я виходжу з того, що свідомо хотів, аби його затримали. Він зробив те, що хотів", – констатував політик.

Цікаво, що говорячи про Навального, Путін ані його ім'я, ані прізвище не називав. Представляв він опозиціонера як "громадянин".

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Справа Олексія Навального: коротко

Після отруєння речовиною "Новачок" у 2020 році Олексій Навальний довгий період лікувався у Німеччині.

У січні 2021 року він прилетів до Росії, його одразу затримали в аеропорту по справі "Ів Роше".

У Москві 2 лютого опозиціонеру змінили умовний термін на реальний.

З врахуванням терміну домашнього арешту, політик пробуде у місцях позбавлення волі 2 роки та 10 місяців.

31 березня засуджений політик на знак протесту оголосив голодування. Але за 3 тижні все ж його припинив, оскільки стан здоров'я опозиціонера суттєво погіршився.

9 червня Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян та регіональні штаби Олексія Навального екстремістськими організаціями.

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