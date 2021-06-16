Від традиційної спільної пресконфереції відмовився Байден. Він зауважив, що це не конкурс, який покаже, хто може краще виступити перед камерою. Водночас президент США пообіцяв самостійно розповісти пресі усі важливі деталі.

Зауважте Просили покружляти годину: літак Путіна не міг сісти в Женеві через приліт Байдена

Пресконференція Путіна: тези президента

На переговорах з Байденом не було "ніякої ворожості".

Байден – дуже конструктивний та досвідчений. На зустрічі він розповів про стосунки зі своєю мамою.

Щодо вступу України в НАТО "нема що обговорювати".

Врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися з дотриманням мінських угод.

У Росії тільки одне зобов'язання щодо України – реалізація мінських угод, якщо Київ готовий,

– заявив глава Кремля

Найбільша кількість кібератак здійснюється з території США та Канади, а не Росії. Сторони розпочнуть консультації з питань кібербезпеки.

Росія проводить військові навчання на "своїй території" (мовиться про тимчасово окупований Крим), а США стягують свою техніку до "кордону Росії".

На заяву Байдена про "Путіна-вбивцю" очільник Кремля відповів: "У Штатах щодня вбивають, то хто ж вбивця?".

Тривога Вашингтону щодо мілітаризації Арктики безпідставні.

На питання американських журналістів про те, чи уникає Путін демократичних виборів вбиваючи, або ув'язнюючи своїх конкурентів, президент пригадав заворушення у Вашингтоні 6 січня 2021 року, а прямої відповіді так і не дав. Крім того, він сказав, що співчуває Штатам через рух Black Live Matters і не допустить, щоб таке трапилося в Росії.

До речі, в гості президенти один одного не покликали.

Дивіться пряму трансляцію пресконференції Путіна:

Чого очікував від зустрічі світ: головне

Напередодні зустрічі у Женеві світові політики прогнозували, чого ж очікувати від зустрічі Байдена та Путіна.

Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що Байден готує Путіну "досить жорсткі послання".

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс також говорив про "жорсткий діалог" між двома президентами. Ауштрявічюс наголошував, що Байден може сказати в обличчя Путіну все, що думає.

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