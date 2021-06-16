Байден вкотре підтвердив, що стоятиме на стороні України та підтримуватиме її суверенітет. Про це Джозеф Байден розповів на пресконференції після зустрічі із Володимиром Путіним.

Важливо Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези

Байден підтримує Україну

Так, Байден заявив про "непорушну підтримку" США суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, він висловився про Мінські угоди.

Байден зазначив, що Путін не заперечував йому, але відмінності були.

Як минула зустріч Байдена та Путіна

Перемовини президентів у Женеві тривали кілька годин.

Путін заявив, що тему України зачіпали. Байден, за його словами, погодився, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні бути Мінські угоди. Крім того, говорили про вступ України в НАТО.

Пресконференцію політики давали окремо. До речі, крім країни говорили про права людини, кібератаки та міжнародну політику.

Путін назвав Байдена конструктивним та досвідченим. Американський президент зазначив, що "Росія і США – горді і потужні країни, а Путін і Байден є відповідальними керівниками".

Байден і питання України в розмові із Зеленським