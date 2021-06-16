Байден в очередной раз подтвердил, что будет стоять на стороне Украины и поддерживать ее суверенитет. Об этом Джозеф Байден рассказал на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным.
Важно Байден и Путин дали пресс-конференцию после встречи: главные тезисы
Байден поддерживает Украину
Так, Байден заявил о "нерушимой поддержке" США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, он высказался о Минских соглашениях.
Байден отметил, что Путин не возражал ему, но различия были.
Как прошла встреча Байдена и Путина
- Переговоры президентов в Женеве длились несколько часов.
- Путин заявил, что тему Украины затрагивали. Байден, по его словам, согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения. Кроме того, говорили о вступлении Украины в НАТО.
- Пресс-конференцию политики давали отдельно. Кстати, кроме страны говорили о правах человека, кибератаках и международной политике.
- Путин назвал Байдена конструктивным и опытным. Американский президент отметил, что "Россия и США – гордые и мощные страны, а Путин и Байден ответственные руководители".
Байден и вопрос Украины в разговоре с Зеленским
- Перед тем, как говорить с Путиным, Байден звонил Зеленскому. Это был их второй разговор, в котором президент США в очередной раз заверил, что поддерживает Украину.
- В разговоре лидер США отметил, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины" на встрече с Владимиром Путиным в Женеве.
- Впрочем, в украинском политикуме отмечали, что Байдену стоило встретиться с Зеленским перед тем, как общаться с Путиным.
- О важности очного общения между Зеленским и Байденом перед встречей с Путиным говорил в частности председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
- Важно, что Путин и Байден не дают общей пресс-конференции, поэтому о своих тезисах не могут дискутировать перед камерами медиа.
- Добавим, что президент США пригласил украинского лидера в Белый дом.