Про підсумки розмови з президентом США Володимир Зеленський розповів у коментарі "Українській правді".
Важливо В ОП назвали основні теми розмови Зеленського з Байденом
Президент України назвав телефонну розмову з Джо Байденом "чудовою та предметною".
Я дуже задоволений підсумками бесіди та перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України,
– пояснив Зеленський.
Він також окремо висловився щодо слів про ПДЧ в НАТО. Український лідер зауважив, що у цьому питанні важливі вчинки.
"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.
Водночас, на думку Зеленського, значно важливіша максимально ефективна реформа ЗСУ, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні й гарантією захисту кожного українця".
Наостанок Зеленський зауважив, що президенти мають об'ємний двосторонній порядок денний, який планують обговорити в кінці липня в США.
У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері,
– розповів президент.
Додамо, що президент США запросив українського лідера до Білого дому. Джо Байден чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні цього літа.
Головні тези розмови Зеленського та Байдена
- Лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня.
- Крім того, політики говорили про енергетичну співпрацю та газопровід "Північний потік-2". У цьому контексті Джо Байден запевнив у безпекових гарантіях зі сторони США.
- Натомість український президент детально розповів про прогрес України на шляху реформ та наші рішучі плани щодо деолігархізації.