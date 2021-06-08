Згодом українська сторона виправила своє офіційне повідомлення. Що саме у ньому змінилося – читайте далі.
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Спочатку у Зеленського заявили, що Байден наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.
"Президент США запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", – мовилося у дописі.
Втім, адміністрація американського президента заперечила висловлювання Байдена щодо України та Плану дій щодо членства у НАТО.
Українці неправильно схарактеризували заяву та вже виправили публікацію,
– пояснив представник американської Ради нацбезпеки у коментарі для Axios.
Як виправили заяву
Після внесення змін у повідомленні на сайті ОП мовиться: "Джо Байден запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня".
У Зеленського також уточнили, що на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі наголосив Володимир Зеленський (а не президент США, як писали раніше).
Про що говорили Зеленський та Байден: коротко
- Лідери України та США поспілкувалися телефоном 7 червня. Це сталося напередодні розмови Байдена з Путіним, яка має відбутися у Женеві.
- Американський президент запевнив Зеленського, що "твердо відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з очільником Кремля.
- Крім цього, глави держави обговорили й ситуацію на Донбасі, загрози запуску "Північного потоку-2" та деолігархізацію в Україні.