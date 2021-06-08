Згодом українська сторона виправила своє офіційне повідомлення. Що саме у ньому змінилося – читайте далі.

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Спочатку у Зеленського заявили, що Байден наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Президент США запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", – мовилося у дописі.

Втім, адміністрація американського президента заперечила висловлювання Байдена щодо України та Плану дій щодо членства у НАТО.

Українці неправильно схарактеризували заяву та вже виправили публікацію,

– пояснив представник американської Ради нацбезпеки у коментарі для Axios.

Як виправили заяву

Після внесення змін у повідомленні на сайті ОП мовиться: "Джо Байден запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня".

У Зеленського також уточнили, що на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі наголосив Володимир Зеленський (а не президент США, як писали раніше).

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський взяв на себе зобов'язання зробити низку кроків, за які США допоможуть Україні вступити в НАТО.

Про що говорили Зеленський та Байден: коротко

Лідери України та США поспілкувалися телефоном 7 червня. Це сталося напередодні розмови Байдена з Путіним, яка має відбутися у Женеві.

Американський президент запевнив Зеленського, що "твердо відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з очільником Кремля.

Крім цього, глави держави обговорили й ситуацію на Донбасі, загрози запуску "Північного потоку-2" та деолігархізацію в Україні.

Важливо Байден запросив Зеленського в Білий дім