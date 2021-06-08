Впоследствии украинская сторона исправила свое официальное сообщение. Что именно в нем изменилось – читайте далее.

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Сначала у Зеленского заявили, что Байден подчеркнул о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе.

"Президент США заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", – говорилось в заметке.

Впрочем, администрация американского президента опровергла высказывания Байдена относительно Украины и Плана действий относительно членства в НАТО.

Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и уже исправили публикацию,

– пояснил представитель американского Совета нацбезопасности в комментарии для Axios.

Как исправили заявление

После внесения изменений в сообщении на сайте ОП говорится: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня".

У Зеленского также уточнили, что важность предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе подчеркнул Владимир Зеленский (а не президент США, как писали ранее).

Обратите внимание! Ранее СМИ сообщали, что Зеленский взял на себя обязательство предпринять ряд шагов, за которыми США помогут Украине вступить в НАТО.

О чем говорили Зеленский и Байден: коротко

Лидеры Украины и США пообщались по телефону 7 июня. Это произошло накануне разговора Байдена с Путиным, который должен состояться в Женеве.

Американский президент заверил Зеленского, что будет "твердо отстаивать суверенитет Украины" на встрече с главой Кремля.

Кроме этого, главы государства обсудили и ситуацию на Донбассе, угрозы запуска "Северного потока-2" и деолигархизацию в Украине.

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