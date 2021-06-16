Цю інформацію підтвердив і сам Джо Байден. Коли він це розказував, то ледь не назвав Путіна Трампом.

До теми Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези

Байден дивився пресконференцію Путіна, щоб дізнатися, що саме він говорив про їхню зустріч і чи варто відреагувати на якусь заяву президента Росії.

Я слухав значну частину пресконференції Путіна. Про ті рішення, як допоможуть нам рухатися, ми дізнаємося у найближчі 6 місяців або рік,

– зауважив Байден.

Телеканал CNN з власних джерел повідомив, що оточення Байдена вимагало, щоб президент США провів пресконференцію після Путіна. Вони хотіли відреагувати, якщо б Путін сказав щось скандальне або неправдиве.

Дивіться пресконференцію Байдена: відео

Зустріч Байдена і Путіна: коротко