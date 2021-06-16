Эту информацию подтвердил и сам Джо Байден. Он также едва не назвал Путина Трампом, когда говорил о вопросах Арктики.
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Для чего Байден слушал пресс-конференцию Путина
Байден смотрел пресс-конференцию Путина, чтобы узнать, что именно он говорил об их встрече и стоит ли отреагировать на какое-то заявление президента России.
Я слушал значительную часть пресс конференции Путина. О тех решениях, которые помогут нам двигаться, мы узнаем в ближайшие 6 месяцев или год,
– сказал Байден.
Телеканал CNN из собственных источников сообщил, что окружение Байдена требовало, чтобы президент США провел пресс-конференцию после Путина. Они хотели отреагировать, если бы Путин сказал что-то скандальное или ложное.
Смотрите пресс-конференцию Байдена: видео
Встреча Байдена и Путина: коротко
- Президенты встретились 16 июня в Женеве в старинной вилле La Grange.
- После этого они дали отдельные пресс-конференции. От общей отказался Байден, так как заявил, что это "не конкурс красноречия".
- Путин сказал, что во время встречи не было враждебности. В то же время Байден подчеркнул, что нет ничего лучше диалог а"с глазу на глаз".