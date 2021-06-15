Однако 16 июня он будет закрыт для посещения. Уже известно, что сначала на вилле лидеров США и России встретит хозяин саммита – президент Швейцарии Ги Пармелен.

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После этого Джо Байден и Владимир Путин начнут переговоры в узком кругу. Затем продолжат их в расширенном составе с участием своих помощников и министров.

В этом же формате переговоры продлятся после небольшого перерыва на обед. Далее проведут 2 отдельные пресс-конференции:

одну – с Джо Байденом;

другую – с Владимир Путиным.

На последнем настаивала американская сторона. В издании Axios отметили, что группа экспертов призвала Байдена не проводить совместные пресс-конференции с Путиным и не давать ему возможность попробовать отодвинуть на второй план частные переговоры новыми публичными предложениями.

Обратите внимание! 15 июня самолет президента Соединенных Штатов Джо Байдена приземлился в аэропорту Женевы.

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Байден готовится дать жесткий сигнал Путину

В Белом доме хорошо помнят провальную для Трампа совместную пресс-конференцию с Путиным в Хельсинки. Поэтому желают избежать подобного в Женеве. Байден готовился к встрече с Путиным по "брифами" своих разведслужб. Доклады ему лично готовил глава ЦРУ Уильям Бернс.

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Американские СМИ пишут, что президент США готовится дать жесткий сигнал главе Кремля. За время работы в администрации Барака Обамы Джо Байден бывал в Кремле и лично общался с Владимиром Путиным, и поэтому хорошо знает, с кем будет иметь дело в Женеве.

Я встречался с ним. Он – умный, жесткий. И считаю, как говорится, когда играют в мяч, что он достойный соперник,

– говорил президент США.

Глава Кремля тоже хорошо знает своего собеседника. Путин отмечал, что президент Байден радикально отличается от Трампа, потому что он – человек карьеры.

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"Только вспомните, сколько лет он провел в Сенате. Он – совсем другой. И на это надеюсь. Да, есть определенные преимущества и недостатки в этом, но не будет импульсивных решений от имени действующего президента США", – сказал Путин.

Путин не рассчитывает на прорыв в Женеве

В Кремле понимают, что не могут рассчитывать на то, что политика США будет такой же снисходительной к России, какой она была при президенте Трампе. Поэтому Путин не ожидает громкий прорыв в переговорах с Байденом. Поэтому и цели на саммит ставит скромные.

Не рассчитывают на чудо и в администрации Джо Байдена. Цель американского президента – лично заявить главе Кремля, что Вашингтон не будет терпеть агрессивной российской политики.

У Байдена не будут терпеть агрессивной политики России / Фото The New York Times

"Я собираюсь дать понять президенту Путину, что есть сферы, в которых мы можем сотрудничать, если он пожелает этого. Если он решит не сотрудничать и будет действовать так, как он действовал в прошлом, в частности это касается кибербезопасности и других действий, то мы будем отвечать", – отметил Байден.

Президенту США есть чем упрекнуть главу Кремля. Это касается не только кибератак на сети американских федеральных учреждений, но также и:

вмешательство в президентские выборы;

агрессии в Украине;

подавление прав человека в самой федерации.

Однако есть у Вашингтона и Москвы поле общих интересов – это и уменьшение ядерного оружия, сдерживание устремлений Ирана разработать ядерное оружие, разрешение конфликтов на Ближнем Востоке, борьба с климатическими изменениями и последствиями пандемии COVID-19.