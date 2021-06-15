Такие рекомендации дали Байдену группа дипломатов и экспертов, сообщает издание Axios.

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Издание отмечает, что эти консультации демонстрируют, насколько Байден хочет быть хорошо подготовленным, "опираясь на опыт официальных лиц, которые не понаслышке знакомы с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ".

Группа призвала Байдена не проводить совместной пресс-конференции с Путиным и не давать ему возможность попробовать отодвинуть на второй план личные переговоры новыми публичными предложениями,

– говорится в сообщении.

Ранее Байден объяснил, что решил не проводить совместной пресс-конференции с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления лидеров. Белый дом заявил, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после саммита.

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