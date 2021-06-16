От традиционной совместной пресс-конфереции отказался Байден. Он отметил, что это не конкурс, который покажет, кто может лучше выступить перед камерой. В то же время президент США пообещал самостоятельно рассказать прессе все важные детали.

Заметьте Просили покружить час: самолет Путина не мог сесть в Женеве из-за прилета Байдена

Пресс-конференция Путина: тезисы президента

Относительно вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".

Урегулирование ситуации на Донбассе должно произойти с соблюдением Минских соглашений.

У России только одно обязательство по Украине – реализация Минских соглашений, если Киев готов,

– заявил глава Кремля

Наибольшее количество кибератак осуществляется с территории США и Канады, а не России.

Россия проводит военные учения на "своей территории", а США стягивают свои войска к "границе России".

На заявление Байдена о "Путине-убийце" глава Кремля ответил: "В Штатах каждый день убивают, так кто же убийца?".

Тревоги Вашингтона относительно милитаризации Арктики беспочвенны.

На вопрос американских журналистов о том, избегает ли Путин демократических выборов убивая, или заключая в тюрьму своих конкурентов, президент припомнил беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года, а прямого ответа так и не дал.

Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции Путина:

Чего ожидал от встречи мир: главное

Накануне встречи в Женеве мировые политики прогнозировали, чего же ожидать от встречи Байдена и Путина.

В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Байден готовит Путину "достаточно жесткие послания".

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс также говорил о "жестком диалоге" между двумя президентами. Ауштрявичюс отмечал, что Байден может сказать в лицо Путину все, что думает.

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