Ведь американский лидер имеет возможность высказаться. Такое мнение в интервью с Алексеем Печием высказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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По его словам, в этой ситуации хороших новостей нет. Ведь у президента США отсутствует альтернатива.

Я думаю, это будет очень жесткий диалог. У Байдена, как у лидера мировой демократии, большая возможность сказать Путину прямо в лицо то, что думает,

– отметил Ауштрявичюс.

Байден, как отметил евродепутат, уже несколько сказал. "Но сказал а), то говори и b) и c). Поэтому я ожидаю, что он это (жесткий диалог – 24 канал) сделает", – он сказал.

Евродепутат: России не нужно нести подарки

Сейчас, как считает Ауштрявичюс, нужно говорить прямо, не нести какие-то подарки для России. В то же время государство должно понять, что оно является проблемой мира и за это нужно платить. "Потому что никто не хочет иметь проблем в своем дворе", – добавил евродепутат.

Полная трансляция с Аштрявичюсом: смотрите видео

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