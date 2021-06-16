Байден отметил, что человек не должен получать права от власти, так как они у него от рождения.

Кстати Байден и Путин дали пресс-конференции после встречи: главные тезисы

Я четко сказал президенту Путину. И мы в дальнейшем будем поднимать тему,

– отметил Байден.

Президент подчеркнул, что люди не будут верить президенту, если он не защищает их права. Поэтому о деле Навального следует говорить.

Байден подчеркнул, "если умрет Навальный, последствия будут опустошительными и разрушительными для России".

Что говорил Путин о Навальном

Когда Путина спросили о Фонде борьбы с коррупцией Навального, он утверждал якобы организация публично призывала к массовым беспорядкам и якобы публиковала инструкции, как изготавливать коктейли Молотова.

Кроме того, отвечая на вопрос о конкурентах, Путин вспомнил о движении Black Lives Matter. Политик сказал, что не допустит подобного в России.

К слову, после слов Путина жена Навального опубликовала его фото, когда его в коме везли в Германию.

Обратите внимание! Состояние Навального в колонии значительно ухудшилось, к нему не пускали медиков. В знак протеста политик даже объявил голодовку, однако впоследствии ее прекратил.