Байден отметил, что человек не должен получать права от власти, так как они у него от рождения.
Кстати Байден и Путин дали пресс-конференции после встречи: главные тезисы
Я четко сказал президенту Путину. И мы в дальнейшем будем поднимать тему,
– отметил Байден.
Президент подчеркнул, что люди не будут верить президенту, если он не защищает их права. Поэтому о деле Навального следует говорить.
Байден подчеркнул, "если умрет Навальный, последствия будут опустошительными и разрушительными для России".
Что говорил Путин о Навальном
Когда Путина спросили о Фонде борьбы с коррупцией Навального, он утверждал якобы организация публично призывала к массовым беспорядкам и якобы публиковала инструкции, как изготавливать коктейли Молотова.
Кроме того, отвечая на вопрос о конкурентах, Путин вспомнил о движении Black Lives Matter. Политик сказал, что не допустит подобного в России.
К слову, после слов Путина жена Навального опубликовала его фото, когда его в коме везли в Германию.