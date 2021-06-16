Журналистка отметила. что список оппонентов Путина, которые исчезли или умерли, очень длинный. Организацию Навального, которая замікала этот список, "поставили вне закона"
Кстати Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом: главные тезисы
Путин сказал, что эта организация якобы публично призвала к массовым беспорядкам и якобы привлекала несовершеннолетних. Кроме того, по словам Путина, организация публиковала инструкции, как готовить коктейли Молотова.
Путин вспомнил движение Black Lives Matter
Путин вспомнил движение, возникшее в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.
Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории. И сделаем все, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем,
– сказал политик.
Как прошла встреча Путина с Байденом
- Байден с Путиным провели переговоры в Женеве 16 июня. Встреча длилась 4 с половиной часа.
- Политики решили общаться с журналистами после встречи, но по отдельности.
- Президент России рассказал, что говорили об Украине и ее вступление в НАТО. Байден якобы согласился с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения.
- Путин ответил на заявление Джо Байдена про "Путина-убийцу", заявив, что американский политик объяснял свои слова в телефонном разговоре.
- Кроме того, Путин признался, что в США его не пригласили.