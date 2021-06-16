Журналистка отметила. что список оппонентов Путина, которые исчезли или умерли, очень длинный. Организацию Навального, которая замікала этот список, "поставили вне закона"

Кстати Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом: главные тезисы

Путин сказал, что эта организация якобы публично призвала к массовым беспорядкам и якобы привлекала несовершеннолетних. Кроме того, по словам Путина, организация публиковала инструкции, как готовить коктейли Молотова.

Путин вспомнил движение Black Lives Matter

Путин вспомнил движение, возникшее в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории. И сделаем все, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем,
– сказал политик.

Как прошла встреча Путина с Байденом

  • Байден с Путиным провели переговоры в Женеве 16 июня. Встреча длилась 4 с половиной часа.
  • Политики решили общаться с журналистами после встречи, но по отдельности.
  • Президент России рассказал, что говорили об Украине и ее вступление в НАТО. Байден якобы согласился с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения.
  • Путин ответил на заявление Джо Байдена про "Путина-убийцу", ​​заявив, что американский политик объяснял свои слова в телефонном разговоре.
  • Кроме того, Путин признался, что в США его не пригласили.