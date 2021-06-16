Журналистка отметила. что список оппонентов Путина, которые исчезли или умерли, очень длинный. Организацию Навального, которая замікала этот список, "поставили вне закона"

Кстати Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом: главные тезисы

Путин сказал, что эта организация якобы публично призвала к массовым беспорядкам и якобы привлекала несовершеннолетних. Кроме того, по словам Путина, организация публиковала инструкции, как готовить коктейли Молотова.

Путин вспомнил движение Black Lives Matter

Путин вспомнил движение, возникшее в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории. И сделаем все, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем,

– сказал политик.

Обратите внимание! 25 мая 2020 года в Миннеаполисе местные полицейские остановили машину афроамериканца Джорджа Флойда. Они хотели задержать Флойда и повалили его на землю. Один из копов применил удушающий прием – он прижал мужчину к земле, нажав на шею коленом. В больницу мужчину не довезли. После этого в США вспыхнули масштабные протесты, которые превратились в беспорядки и мародерство.

Как прошла встреча Путина с Байденом