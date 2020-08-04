3 августа британский таблоид Daily Mail выложил две записи ареста Флойда с нагрудных камер полицейских. С видеозаписей можно понять полную картину задержания Джорджа.

Согласно таблоиду Daily Mail, первое видео снятое камерой Томаса Лэйна – одного из копов, что задерживали Флойда. Запись начинается с того момента, когда правоохранители подошли к автомобилю Джорджа, в то время он сидел за водительским сиденьем. Сначала полицейские требовали продемонстрировать обе руки, затем положить их на руль, а дальше – за голову.

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За это время Томас Лейн держал Флойда под прицелом, на что он просил копа не стрелять в него. Томас пообещал, что не будет этого делать.

Далее Джорджа вывели из собственной машины, чтобы посадить в полицейское авто. На руки афроамериканца надели наручники и проверили карманы. У задержанного началась паника после того, как полицейские пытались посадить его в служебный автомобиль. Флойд утверждал, что не может сесть из-за клаустрофобии. Несмотря на это, копы все же попытались посадить его на заднее сиденье.

Внутри автомобиля Джордж сопротивлялся и жаловался на то, что не мог дышать. После неудачной попытки полицейские вместе вытащили его из машины, а Дерек Шовин прижал Джорджа Флойда к земле.

Второе видео с камеры другого милиционера, Александра Куенга, охватывает больше событий, а также частично дублирует первую запись с другого ракурса. Запись начинается еще в магазине Cup Foods, куда копов вызвал продавец.

Далее полицейские направились к автомобилю Флойда. Возле машины у копов возник спор с ним и его друзьями. Однако Джордж не пытался бежать с места происшествия. Во время задержания он умолял: "Пожалуйста, не стреляйте в меня, господин офицер! Не стреляй, мужик!"

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В то время, когда полицейские пытались посадить его в служебную машину, Джордж Флойд уверял, что "недавно переболел COVID-19" и страдает клаустрофобией. Чтобы успокоить его, один из офицеров опустил стекло в авто. Однако Флойд продолжал сопротивляться.

Оказавшись на земле, Джордж продолжал убеждать копов, что задыхается. За пределами авто он говорит: "Скажите моим детям, что я их люблю. Мне конец". На последней минуте записи видно, что Флойд уже не двигается.

Почему новые видеозаписи вызвали ажиотаж

После убийства Джорджа Флойда в сети было всего несколько видеозаписей с окружающих камер и телефонов свидетелей. Все они фиксировали лишь фрагменты задержания. Видео с нагрудных камер полицейских, которые задерживали Джорджа, демонстрируют полную картину произошедшего.

Ранее суд в США, рассматривавший это дело, привлек к рассмотрению видео по ходатайству адвоката Лейна. Таким образом защитник пытался доказать невиновность своего подзащитного, говорится в материале CNN. Однако, обнародовать в СМИ суд разрешил только стенограммы видеозаписей, без видеокадров.

Издание Daily Mail, которое обнародовало записи, не уточняет откуда получило доступ к ним. Однако заметно, что они сняты с монитора. По сообщению агентства АР, суд штата Миннесота будет расследовать, каким образом британский таблоид получил видео по задержанию Джорджа Флойда.

Смерть Джорджа Флойда

25 мая этого года Джордж пытался рассчитаться в одном из магазинов города Миннеаполис фальшивой банкнотой. Продавец вызвал копов, один из которых применил к Флойду силовой прием: прижимал его шею коленом к асфальту в течение 9-ти минут. После чего афроамериканец погиб.

Смерть Джорджа результате превышения служебных полномочий полиции дала толчок масштабным протестам в США. Лежа на асфальте Флойд неоднократно повторял "Я не могу дышать". Эти слова стали слоганом протестующих движения Black Lives Matter против расовой дискриминации и насильственных действий полиции.

Всех четырех полицейских, которые задерживали Джорджа Флойда, уволили из правоохранительных органов. Дерека Шовина, того что применил спецприйом к погибшему, обвиняют в убийстве. Еще троих – в пособничестве.