3 серпня британський таблоїд Daliy Mail виклав два записи арешту Флойда з нагрудних камер поліцейських. З відеозаписів можна зрозуміти повну картину затримання Джорджа.

Згідно з таблоїдом, перше відео відзняте на камеру Томаса Лейна – одного з копів, що затримували Флойда. Запис починається з того моменту, коли правоохоронці підійшли до автомобіля Джорджа, в той час він сидів за водійським сидінням. Спочатку поліцейські вимагали продемонструвати обидві руки, потім покласти їх на кермо, а далі – за голову.

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Упродовж цього часу Томас Лейн тримав Флойда під прицілом, на що він просив копа не стріляти в нього. Томас пообіцяв, що не робитиме цього.

Далі Джорджа вивели з власної машини, щоб посадити у поліцейське авто. На руки афроамериканця надягли наручники та перевірили кишені. У затриманого почалася паніка після того, як поліцейські намагалися посадити його у службове авто. Флойд стверджував, що не може сідати через клаустрофобію. Незважаючи на це, копи все ж спробували посадити його на заднє сидіння.

Всередині автомобіля Джордж опирався та скаржився на те, що не міг дихати. Після невдалої спроби поліцейські разом витягли його з машини, а Дерек Шовін притиснув Джорджа Флойда до землі.

Друге відео з камери іншого правоохоронця, Олександра Куенга, охоплює більше подій, а також частково дублює перший запис з іншого ракурсу. Запис починається ще в магазині Cup Foods, куди копів викликав продавець.

Далі поліцейські попрямували до автомобіля Флойда. Біля машини у копів виникла суперечка з ним та його друзями. Проте Джордж не намагався втікати з місця пригоди. Під час затримання він благав: "Будь ласка, не стріляйте в мене, пане офіцере! Не стріляй, мужик!"

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В той час, коли поліцейські намагалися посадити його до службової машини, Джордж Флойд запевняв, що "нещодавно перехворів на COVID-19" і страждає на клаустрофобію. Щоб заспокоїти його, один з офіцерів опустив скло в авто. Проте Флойд продовжував опиратися.

Опинившись на землі, Джордж продовжував переконувати копів, що задихається. За межами авто він каже: "Скажіть моїм дітям, що я їх люблю. Мені кінець". На останній хвилині запису помітно, що Флойд вже не рухається.

Чому нові відеозаписи спричинили ажіотаж

Після вбивства Джорджа Флойда в мережі було лише кілька відеозаписів з навколишніх камер та телефонів свідків. Всі вони фіксували лише фрагменти затримання. Відео з нагрудних камер поліцейських, які затримували Джорджа, демонструють повну картину події.

Раніше суд у США, що розглядав цю справу, долучив до розгляду відео за клопотанням адвоката Лейна. Таким чином захисник намагався довести невинність свого підзахисного, йдеться у матеріалі CNN. Проте, оприлюднити у ЗМІ суд дозволив лише стенограми відеозаписів, без відеокадрів.

Видання Daliy Mail, яке оприлюднило записи, не уточнює звідки отримало доступ до них. Проте помітно, що вони відзняті з монітора. За повідомленням агентства АР, суд штату Міннесота розслідуватиме, яким чином британський таблоїд отримав відео з затримання Джорджа Флойда.

Смерть Джорджа Флойда

25 травня цього року Джордж намагався розрахуватися в одному з магазинів міста Міннеаполіс фальшивою банкнотою. Продавець викликав копів, один з яких застосував до Флойда силовий прийом: притискав його шию коліном до асфальту протягом 9-ти хвилин. Після чого афроамериканець загинув.

Смерть Джорджа внаслідок перевищення службових повноважень поліції дала поштовх масштабним протестам у США. Лежачи на асфальті Флойд неодноразово повторював "Я не можу дихати". Ці слова стали слоганом учасників протестів руху Black Lives Matter проти расової дискримінації та насильницьких дій поліції.

Всіх чотирьох поліцейських, які затримували Джорджа Флойда, звільнили з правоохоронних органів. Дерека Шовіна, того що застосував спецприйом до загиблого, звинувачують у вбивстві. Ще трьох – у пособництві.