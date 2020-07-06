Вбивство Джорджа Флойда: один з підозрюваних поліцейських вийшов під заставу
З-під варти відпустили колишнього поліцейського, який проходить у справі вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Усе через внесення застави у розмірі 750 тисяч доларів.
Експоліцейського, якого звати Ту Тао, підозрюють пособництві та підбурюванні до вбивства. Про це повідомило видання Fox 9.
Читайте також Вбивства темношкірих у США: чи вплинули протести Black Lives Matter на поширення COVID-19
Наразі він зобов’язаний з’являтись на виклик судді чи слідчого. Окрім цього, йому заборонено наближатись до родини загиблого.
Ту Тао – один з трьох офіцерів, які були на місці події, коли поліцейський Дерек Шовін став на коліно на шиї Джорджа Флойда під час арешту в День пам'яті.
Сам Шовін, якого звинувачують безпосередньо у вбивстві, наразі залишається під вартою.
Важливо Закон імені Джорджа Флойда: у США Палата представників підтримала реформу поліції
Що відомо про смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Цей прийом не заборонено у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.
- Коли Флойд затих і припинив благати про допомогу, поліцейські викликали медиків. Але було вже надто пізно. До лікарні він так і не дожив.
- За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.
- У підсумку ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Чотирьох поліцейських, причетних до інциденту, звільнили.
- Щоправда, затримали лише офіцера Дерека Шовіна. Саме він фігурує в скандальному відео із жорстким затриманням Флойд, яке оприлюднили в мережі.
- Після смерті Флойда США та світом прокотилися масові протести. Наймасовіша демонстрація 6 червня відбулася у Вашингтоні.
- Спершу акції мали мирний характер, однак згодом протестувальники почали бити та закидати камінням поліцейських, підпалювати відділки поліції, грабувати магазини тощо.
- Як наслідок у деяких містах запровадили комендантську годину та долучили загони Нацгвардії.
- Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах – Джо Байден.