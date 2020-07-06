З-під варти відпустили колишнього поліцейського, який проходить у справі вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Усе через внесення застави у розмірі 750 тисяч доларів.

Експоліцейського, якого звати Ту Тао, підозрюють пособництві та підбурюванні до вбивства. Про це повідомило видання Fox 9.

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Наразі він зобов’язаний з’являтись на виклик судді чи слідчого. Окрім цього, йому заборонено наближатись до родини загиблого.

Ту Тао – один з трьох офіцерів, які були на місці події, коли поліцейський Дерек Шовін став на коліно на шиї Джорджа Флойда під час арешту в День пам'яті.

Сам Шовін, якого звинувачують безпосередньо у вбивстві, наразі залишається під вартою.

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