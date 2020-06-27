Протести, що прокотилися Сполученими Штатами через вбивства Джоржа Флойда та Рейшарда Брукса, не призвели до стрибка коронавірусу. На думку вчених, зменшення соціальної дистанції між демонстрантами компенсується її збільшенням серед тих, хто не бере участь у протестах.

Вплив протестів на поширення коронавірусу: деталі дослідження

Відповідне дослідження оприлюднило Національне бюро США з економічних досліджень. Фахівці проаналізували дані про протести Black Lives Matter у 300 найбільших містах США. Про це пише CNN.

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Згідно з висновками вчених, немає жодних доказів того, що випадки коронавірусу зросли протягом тижнів після початку протестів. Натомість дослідники визначили, що соціальне дистанціювання навіть зросло. Адже багато людей намагалися уникнути перетину з ними.

Втім, очевидно, що демонстрації спричинили зменшення дистанції серед протестувальників. Водночас досі можливо, що протести спричинили зростання поширення вірусу серед тих, хто був присутнім на них.

Наші результати свідчать про те, що будь-яке пряме зменшення соціальної дистанції серед групи населення, що бере участь у протестах, більш ніж компенсується збільшенням такої поведінки серед інших, хто вирішує залишатися вдома та обходити громадські місця, поки протести тривають,

– мовиться у матеріалі.

Дослідники також зазначили, що вплив протестів на соціальну дистанцію та перебування вдома може зменшитися, коли насильство та масштаби протестів вщухнуть. За словами науковців, коли демонстрації підуть на спад, непротестувальники почуватимуться безпечніше, залишаючи домівки.

"Існують й інші можливі пояснення для наших висновків, наприклад, уникнення поїздок через затори та закриття вулиць, або відсутність активності через закриття бізнесу поблизу місць протесту", – кажуть науковці.