Фінальні місяці до президентських виборів у США. На тлі масових акцій протесту, пандемії COVID-19, рекордного безробіття та реакції на це від чинного президента Дональда Трампа – його рейтинги стрімко падають.

Щодня кількість американців, яка готова віддати свій голос за Трампа, знижується. Що зараз відбувається в США – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Протестувальники демонтують пам'ятники конфедератів

Після смерті Доржда Флойда протести у США перейшли від активних, подекуди, насильницький дій, до символічних та законодавчих. Нині мітингарі демонтують пам'ятники американських конфедератів, відомих своїми расистськими поглядами. Трапляються одиничні сутички з поліцією.

"Ми розглядаємо довгострокові тюремні вироки для цих вандалів та їх підручних. Ці анархісти та агітатори можуть казати що завгодно. Ось хто вони – це поганці, вони не люблять нашу країну. Та я хочу, щоб ви зрозуміли – я не дам їм зруйнувати наші пам'ятники", – висловився з цього приводу президент США Дональ Трамп.



У США демонтують пам'ятники конфедератів / Скриншот

Демократи запровадили реформу поліції

Водночас правоохоронці стали амбасадорами протестів у США. Їх надмірна жорстокість, особливо проти національних меншин, обурила громадськість та демократичну політичну еліту. Демократи розпочали правоохоронну реформу. Її вже називають реформою Джорджа Флойда. Вона має зменшити повноваження полісменів та підвищити контроль у відділках.

"Сьогодні у нас є можливість і обов'язок забезпечити, щоб смерті Джорджа Флойда та багатьох інших не були марними. Коли ми ухвалимо цей законопроєкт, у Сенаті з'явиться вибір: вшанувати життя Джорджа Флойда або не робити нічого", – зазначила спікерка Білого Дому Ненсі Пелосі.

Деталі Закон імені Джорджа Флойда: у США Палата представників підтримала реформу поліції

Палата представників Конгресу США вже підтримала реформу. Втім, документ ще має пройти через Сенат. Там більшість місць – за республіканцями. Але і цього недостатньо. Врешті, свій підпис має поставити і сам Трамп. Однак, у адміністрації президента вже заявили, що він ветуватиме цей законопроєкт.

"Вони хочуть урізати фінансування та розпустити наші відділення поліції. Подумайте про це. Знаєте, я вперше почув це 2 тижні тому та вирішив, що вони жартують. Але вони не жартують", – відповів на це Дональд Трамп.

Трамп проводить масові зібрання з виборцями, ігноруючи пандемію

Згодом попри пандемію коронавірусу Дональд Трамп вирішив поїхати країною для зустрічей з виборцями. Із запобіжних заходів – лише температурний скринінг. Носіння захисних масок залишили на розсуд громадян. Тож безліч людей це проігнорували. Опісля коронавірус виявили у декількох працівників служби безпеки Трампа.

Під час ефіру CNN, голова передвиборчої кампанії Трампа намагався виправдати його дії ентузіазмом та відкритістю.

"Люди, які підтримують Дональда Трампа, готові бігти через непробивну стіну, щоб віддати за нього свій голос. Ніхто не стане цього робити заради Джо Байдена", – сказав голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Тім Мурта.

Трамп втрачає рейтинги у багатьох штатах

Однак, ці спроби не допомагають Дональду Трампу. Зараз він втрачає підтримку у багатьох штатах. Його конкурент від демократів Джо Байден з кожним днем значно відривається вперед. За статистикою, більшість електорату Трампа сконцентрована на півдні країни. Консервативні погляди президента до вподоби місцевим жителям. Однак, його дії під час протестів та пандемії роблять його все менш популярним навіть у цих штатах.

"Якщо б вибори відбулися завтра, я точно сказав, що переможе Джо Байден. Однак, до них ще майже пів року. Якщо пандемія закінчиться, люди повернуться на роботу, та економіка підросте. То скоріш за все розрив між ними значно зменшиться. Важко сказати", – припускає колишній сенатор США Джо Ліберман.

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Джо Байден і Дональд Трамп / Колаж 24 каналу

Джо Байден набирає прихильників на помилках Трампа

Зараз Дональду Трампу буде все важче повернути довіру громадян. Його ставка на міцність та впевненість у своїх рішеннях не йде на користь. Останнім часом майже кожне рішення президента віднімає у нього прихильників та додає балів конкуренту Джо Байдену.