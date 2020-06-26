Финальные месяцы до президентских выборов в США. На фоне массовых акций протеста, пандемии COVID-19 рекордной безработицы и реакции на это действующего президента Дональда Трампа – его рейтинги стремительно падают.

Ежедневно количество американцев, готовых отдать свой голос за Трампа, снижается.

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Протестующие демонтируют памятники конфедератов

После смерти Доржда Флойда протесты в США перешли от активных, порой, насильственный действий, до символических и законодательных. Сейчас митингующие демонтируют памятники американских конфедератов, известных своими расистскими взглядами. Бывают единичные стычки с полицией.

"Мы рассматриваем долгосрочные тюремные приговоры для этих вандалов и их подручных. Эти анархисты и агитаторы могут говорить что угодно. Вот кто они – это негодяи, они не любят нашу страну. Но я хочу, чтобы вы поняли – я не дам им разрушить наши памятники", – высказался по этому поводу президент США Донал Трамп.

В США демонтируют памятники конфедератов / Скриншот

Демократы ввели реформу полиции

В то же время правоохранители стали послами протестов в США. Их чрезмерная жестокость, особенно против национальных меньшинств, возмутила общественность и демократическую политическую элиту. Демократы начали правоохранительную реформу. Ее уже называют реформой Джорджа Флойда. Она должна уменьшить полномочия полицейских и повысить контроль в отделениях.

"Сегодня у нас есть возможность и обязанность, чтобы смерти Джорджа Флойда и многих других были не напрасны. Когда мы примем этот законопроект, в Сенате появится выбор: почтить жизнь Джорджа Флойда или не делать ничего", – отметила спикер Белого дома Нэнси Пелоси.

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Палата представителей Конгресса США уже поддержала реформу. Впрочем, документ должен пройти через Сенат. Там большинство мест – за республиканцами. Но и этого недостаточно. В конце свою подпись должен поставить и сам Трамп. Однако в администрации президента уже заявили, что он будет ветировать этот законопроект.

"Они хотят урезать финансирование и распустить наши отделения полиции. Подумайте об этом. Знаете, я впервые услышал это 2 недели назад и решил, что они шутят. Но они не шутят", – ответил на это Дональд Трамп.

Трамп проводит массовые собрания с избирателями, игнорируя пандемию

Впоследствии несмотря на пандемию коронавируса Дональд Трамп решил поехать по стране для встреч с избирателями. Из мер предосторожности – только температурный скрининг. Ношение защитных масок оставили на усмотрение граждан. Поэтому множество людей это проигнорировали. После коронавирус обнаружили в нескольких работников службы безопасности Трампа.

Во время эфира CNN председатель предвыборной кампании Трампа пытался оправдать его действия энтузиазмом и открытостью.

"Люди, которые поддерживают Дональда Трампа, готовы бежать через непробиваемую стену, чтобы отдать за него свой голос. Никто не станет этого делать ради Джо Байдена", – сказал глава предвыборной кампании Дональда Трампа Тим Мурта.

Трамп теряет рейтинги во многих штатах

Однако, эти попытки не помогают Дональду Трампу. Сейчас он теряет поддержку во многих штатах. Его конкурент от демократов Джо Байден с каждым днем ​​значительно отрывается вперед. По статистике, большинство электората Трампа сконцентрировано на юге страны. Консервативные взгляды президента нравится местным жителям. Однако его действия во время протестов и пандемии делают его все менее популярным даже в этих штатах.

"Если бы выборы состоялись завтра, я точно сказал, что победит Джо Байден. Однако, к ним еще почти полгода. Если пандемия закончится, люди вернутся на работу, и экономика подрастет, то, скорее всего, разрыв между ними значительно уменьшится. Трудно сказать", – предполагает бывший сенатор США Джо Либерман.

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Джо Байден и Дональд Трамп / Коллаж 24 канала

Джо Байден набирает сторонников на ошибках Трампа

Сейчас Дональду Трампу будет все труднее вернуть доверие граждан. Его ставка на прочность и уверенность в своих решениях не идет на пользу. В последнее время почти каждое решение президента отнимает у него сторонников и добавляет баллов конкуренту Джо Байдена.