В опубликованной книге экс-советника президента США Болтона автор много внимания уделяет вопросу Украины и отношению к нам со стороны Трампа. О подробностях скандальной книги, как это повлияет на Трампа и отношения США и Украины – в материале 24 канала.

Рейтинг Трампа снизится

В комментарии 24 каналу политический эксперт Сергей Постоловский отмечает: публикация книги бывшего советника главы США по вопросам нацбезопасности Болтона The Room Where It Happened ("Комната, в которой это произошло"), в первую очередь, может ударить по Трампу.

Однозначно книга Болтона сыграет на падение рейтинга Трампа. В частности, среди представителей национальных меньшинств, левого крыла республиканцев,

– считает Сергей Постоловский.

Останется ли Трамп на второй срок в Белом Доме? / Фото Whitehouse

Впрочем, замечает политолог, мемуары Болтона не повлияют на поддержку Трампа его электоральным ядром – рабочим белым классом США. Они соглашаются с политикой национального изоляционизма Трампа. Что США должны прекратить вмешательство в дела других стран.

Основные тезисы мемуаров Болтона относительно Украины

Болтон пишет, что он, госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер 8-10 раз пытались убедить Трампа предоставить Украине помощь, в которой мы нуждались для защиты от русских сил. "Критическая встреча состоялась 20 августа, когда, Трамп заявил, что не настроен отправлять украинской стороне что-нибудь, пока не будут переданы все материалы российского расследования, связанные с Клинтон и Байденом", – говорится в статье.

Болтон описывает дискуссию по видеосвязи в конце августа 2019 года между ним самим, Трампом и сотрудниками администрации США. Они обсуждали, в частности, Украину и НАТО. По словам Болтона, Трамп тогда предложил, чтобы военную помощь Украине предоставляла НАТО, а не США. "Украина – это стена между нами и Россией", – добавил Трамп. Однако позже Трамп изменил это решение.

Болтон утверждает, что Путин во время личной встречи с ним в 2018 году рассказал, что еще в 2014-м Обама выражал готовность снять все претензии США в связи с вхождением Крыма в состав России. "Путин занял очень жесткую линию в отношении Украины и подробно говорил о политических и военных аспектов конфликта. Обсуждать Крым президент РФ вообще отказался, заявив, что этот вопрос решен и теперь его можно считать частью истории", – вспоминает Болтон.

Затем, пишет экс-советник президента США, Путин "рассказал, как Обама ясно заявил ему в 2014 году, что если Россия в своих действиях ограничится присоединением Крыма, то конфронтацию с Украиной можно будет прекратить". "По каким-то причинам Обама позже передумал, и мы в результате оказались в нынешнем тупике".

Трамп хотел пожертвовать Украиной ради России / Фото Getty

Кроме того, Болтон пишет, что пятый президент Украины Порошенко хотел купить как можно больше американского оружия для ВСУ.

Болтон также вспоминает, что во время его визита в Киев в 2018 году последним официальным мероприятием, в котором он принял участие, была встреча с лидерами парламентских сил, в частности с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Впрочем, Государственный департамент не хотел, чтобы Болтон встречался с Тимошенко отдельно, потому что там считали, что она слишком близка к России.

Как воспоминания Болтона повлияют на отношения между США и Украиной

По словам Сергея Постоловского, после выхода книги у Трампа будут претензии со стороны республиканцев. Ведь республиканцы всегда стояли на защите интересов Украины. То, что делает Трамп, не вписывается в политику республиканской партии и моральные ценности. Поэтому, если Трамп победит на выборах осенью 2020 года, то поддержка Украины со стороны США сохранится.

Если выиграет кандидат от демократов Байден, то он окажется в патовой ситуации, учитывая новую порцию пленок о его переговорах с Порошенко. Байден поддерживать Украину будет. Но делать это публично и на официальном уровне. И будет осторожным в общении с руководством Украины,

– говорит Постоловский.

Кстати, как отмечает политолог Виктор Небоженко, в связи с обнародованием новых записей разговоров Байдена и Порошенко, независимо от того, кто победит на выборах США, Вашингтону придется активно заниматься украинской проблемой, чтобы восстановить свое былое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины .

Для начала Америке придется восстанавливать баланс влияния США и России в Украине, который был нарушен при Януковиче и Порошенко в пользу Кремля. Вот почему Кремль спешит закрепить свое преимущество в Украине за счет реализации позорных минских соглашений и "деукраинизации" политики президента Зеленского,

– подчеркивает Виктор Небоженко.

Байден или Трамп в случае продолжат поддержку Украины?

Сергей Постоловский замечает: Трамп все четыре года президентства повторяет о восстановлении отношений США с Россией. Поэтому президент США был бы очень рад, если бы Украина согласилась на выполнение минских соглашений в трактовке России. Но, убежден эксперт, отношения между США и Россией и дальше будут заморожены. Будут новые санкции, поскольку у республиканцев и демократов есть консенсус по санкционной политике против России. Даже в случае переизбрания Трампа не стоит ожидать прорыва в российско-американских отношениях.

Но, чтобы США уделили больше внимания Украине, нужно активнее работать нашим политикам и дипломатам, а не ждать, когда нам дадут три джавелины. Зеленскому воевать за национальные интересы Украины, создавать украинское лобби в Вашингтоне. Тогда у нас будет помощь, оружие, мы будем держать руку на пульсе. США будет вовремя реагировать на провокации России против Украины,

– подчеркивает Сергей Постоловский.