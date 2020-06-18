Трамп жаловался своему окружению на слишком суровые санкции против России, – Болтон
Американский лидер Дональд Трамп в частных беседах жаловался на санкции и другие карательные меры, введенные США против России. В то же время, на публике он их показательно поддерживал.
Об этом в собственных мемуарах утверждает бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает CNN.
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По его словам, Трамп постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России. Более того – после того, как США публично объявили о первом раунде санкций против России из-за отравления Скрипалей, глава Белого дома хотел отменить наказания.
Он вроде бы объяснял это тем, что санкции против главы Кремля Владимира Путина слишком жесткие.
Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции – звонок мог произойти или нет,
– рассказал Болтон.
Бывший советник президента также заявил, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.
По мнению Болтона, эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личное отношение от официальных отношений.
Что известно о мемуарах Болтона:
- Книга Болтона "Кабинет, в котором все произошло" должна появиться на книжных полках в США уже 23 июня.
- Еще до ее презентации в Белом доме заявили: там много неправды. Более того – там содержится засекреченная информация.
- Следовательно, администрация США намерена судиться с Болтоном.
Кто такой Болтон?
Бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности. Был уволен с этой должности в сентябре 2019 года из-за того, что его позиции не нравились ни президенту, ни другим чиновникам Белого дома.
Ранее Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы на начало агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать более быстрому вступлению Украины в НАТО.