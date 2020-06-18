Американский лидер Дональд Трамп в частных беседах жаловался на санкции и другие карательные меры, введенные США против России. В то же время, на публике он их показательно поддерживал.

Об этом в собственных мемуарах утверждает бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает CNN.

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По его словам, Трамп постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России. Более того – после того, как США публично объявили о первом раунде санкций против России из-за отравления Скрипалей, глава Белого дома хотел отменить наказания.

Он вроде бы объяснял это тем, что санкции против главы Кремля Владимира Путина слишком жесткие.

Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции – звонок мог произойти или нет,

– рассказал Болтон.

Бывший советник президента также заявил, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.

По мнению Болтона, эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личное отношение от официальных отношений.

Что известно о мемуарах Болтона:

Книга Болтона "Кабинет, в котором все произошло" должна появиться на книжных полках в США уже 23 июня.

Еще до ее презентации в Белом доме заявили: там много неправды. Более того – там содержится засекреченная информация.

Следовательно, администрация США намерена судиться с Болтоном.