Американський лідер Дональд Трамп у приватних бесідах скаржився на санкції та інші каральні заходи, введені США проти Росії. Водночас, на публіці він їх показово підтримував.

Про це у власних мемуарах переконує колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон, передає CNN.

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За його словами, Трамп постійно "бурчав і скаржився" на санкції проти Росії. Ба більше – після того, як США публічно оголосили про перший раунд санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів, глава Білого дому хотів скасувати покарання.

Він начебто пояснював це тим, що санкції проти глави Кремля Володимира Путіна є надто жорстокими.

Трамп велів Помпео зателефонувати Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції – дзвінок міг відбутися або ні,

– розповів Болтон.

Колишній радник президента також заявив, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії з нагоди десятої річниці вторгнення РФ в Грузію.

На думку Болтона, ці дії відображають те, наскільки Трампу було складно відокремити особисте ставлення від офіційних відносин.

Що відомо про мемуари Болтона:

Книга Болтона "Кабінет, в якому все сталося" має з’явитися на книжкових полицях у США вже 23 червня.

Ще до її презентації у Білому домі заявили: там багато неправди. Ба більше – там міститься засекречена інформація.

Відтак, адміністрація США має намір судитися з Болтоном.